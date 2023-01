La terrible crisis económica que marcó a Shakira: desde los ocho años sabía que tenía que facturar y ser exitosa

"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" es, quizá, una de las frases que más ha trascendido de la última canción de Shakira (45 años). En un intento de mostrarse empoderada y fuerte, la cantante deja claro que a día de hoy las mujeres son capaces de valerse y mantenerse por sí mismas. El sencillo ha llegado en la mitad de la década de sus 40 y tras la infidelidad de su expareja, Gerard Piqué (35). Pero la idea de alcanzar el éxito y la estabilidad económica ronda la cabeza de la artista desde que tenía ocho años.

Durante su infancia, Shakira vivió las consecuencias de una terrible crisis financiera, desencadenada por la pérdida del negocio de su padre. "Recuerdo el día que entré a mi casa y no estaban todos los muebles porque mi papá tuvo que pagar sus deudas", contó la cantante, conmovida, en conversaciones con la revista People en 2008. Al momento de la charla, la colombiana no había conocido Piqué y mantenía una relación con el empresario argentino Antonio de la Rúa (48).

"Fue algo sorprendente para mí. Tendría siete u ocho años. Cuando vi esto estuve frustrada y muy enojada con mis padres porque no podía comprender por qué eran tan malos en los negocios", relató Shakira en aquella conversación que ha vuelto a circular en las redes sociales tras el exitoso lanzamiento de su canción con Bizarrap (24).

Ante su actitud de rebeldía o de niña mimada, sus padres le presentaron una realidad más dura que cambió su mentalidad para siempre. "Me llevaron al parque donde me mostraron a otros niños de mi edad inhalando cemento. Eran huérfanos y no tenían a nadie que los cuidara. Estaban descalzos y habían sido abandonados por su propia suerte", contó entonces.

"Probablemente dejó una gran impresión en mi mente a esa edad y me hice una promesa. Me dije 'Shakira, tienes que tener éxito porque tienes que andar en coche otra vez, algún día. Tienes que tener tu propio coche y quise apoyar a mis padres social y económicamente'", confesó la artista en medio de la conversación.

Más allá de alcanzar el éxito, a nivel profesional y financiero, aquella vivencia hizo despertó el lado de humano de la cantante. "Quise hacer algo por esos niños a quienes vi ese día en el parque. Entonces, tan pronto y tuve mi primer gran éxito con Pies Descalzos, que fue mi tercer álbum, decidí crear mi propia fundación y hacer mi propia contribución al cambio. Así es como inició todo. Pasando por mi propia lucha financiera, la lucha de mi familia y comprendiendo que de lo que nunca carecí fue de cuidado, protección y una educación. Y eso fue lo que me hizo prosperar en la vida", dijo la estrella de la música aguantando las lágrimas.

Shakira junto a sus padres, en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

Hoy, casi 40 años después de aquella crisis familiar, Shakira, orgullosa, puede afirmar que cumplió su objetivo. En lo económico, su fortuna se sitúa en los 300 millones de dólares (277 millones de euros), según el portal especializado Celebrity Networth. Una enorme cifra que se incrementará en los próximas semanas gracias a la facturación que le genera la Bzrp Mussic Session #53. Solo el día del lanzamiento, el tema ya le dejó cifras millonarias.

Fiel a sus principios, Shakira también ha materializado su sueño de ayudar a los más desfavorecidos. En 1997, enfocada en apoyar la educación en Colombia, la cantante creó la Fundación Pies Descalzos. Gracias a la organización los niños y jóvenes de su país pueden acceder a la educación pública y de calidad.

