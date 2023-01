Shakira responde a Piqué y dedica su éxito a las que se sublevan "ante los que nos hacen sentir insignificantes"

El culebrón mediático continúa. La reacción de Shakira (45 años) a las primeras palabras de su expareja en relación a la letra de la canción que está batiendo todos los récords no se ha hecho esperar. Sólo unas horas después de que Gerard Piqué (35) apareciera en el directo de Twitch de Kings League y se mofara abiertamente de los dardos contra él que contiene SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, la cantante volvía a la carga con una publicación en Instagram donde se defendía de las críticas y lanzaba otro mensaje envenenado al futbolista.

Sobre la una de la madrugada del sábado 14, anunciaba que su tema en colaboración con Bizarrap había conseguido 14,4 millones de streams en Spotify en solo 24 horas convirtiéndose en el mejor debut de la historia de la música en español. No sólo quería agradecer el apoyo recibido por parte de sus fans, también dejar clara su motivación para haber escrito esos versos.

"Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español", empezaba escribiendo Shakira. A continuación, una frase directa para todos aquellos que censuran que haya hablado así de Piqué y de Clara Chía (22), con referencia evidente al deportista: "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración".

[Piqué se mofa de la canción de Shakira y declara su amor a Clara Chía: “Este Casio es para toda la vida”]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

No se arrepiente de haber dedicado este tema al padre de sus hijos y tampoco acepta las críticas que se le hacen como madre por no pensar en los niños. "Este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras".

Estas no han sido sus primeras palabras, pues antes de que Gerard hablara por primera vez riéndose de la canción y declarando su amor a su actual novia, la colombiana publicaba un post en sus redes sociales que también era muy significativo en cuanto al contenido. "Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada".

Con esta última frase hace una referencia clara a Beyoncé (41) y a su disco Lemonade, en el que cada canción hablaba de la infidelidad de su marido Jay-Z (53) y de cómo ella lo había vivido con palabras como intuición, ira, vacío o perdón.