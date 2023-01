Meghan Markle, ¿víctima o verdugo?: el análisis psicológico que muestra su verdadero yo

El terremoto mediático que ha provocado el príncipe Harry (38 años) con sus memorias ha tenido su primera víctima: él mismo. Su popularidad en Reino Unido ha caído hasta mínimos históricos y Carlos III (74) ha puesto a trabajar a sus abogados para analizar los ataques de su hijo y ha cortado toda comunicación con él; a partir de ahora el contacto será a través de sus respectivos equipos legales. Pero no solo el duque de Sussex ha perdido apoyos, la imagen de Meghan Markle (41) también se ha visto afectada y son muchos las que la señalan como instigadora de esta guerra familiar.

La opinión más extendida es que es ella quien maneja los hilos y que su marido actúa en cierto modo 'sometido' por su mujer. Sin embargo, tanto en las entrevistas que ha concedido como en los episodios de su documental Harry & Meghan, la duquesa de Sussex se presenta como una mujer dulce y tranquila, que alza la voz contra los ataques que recibe y se defiende. También en sus apariciones públicas se muestra cercana y sonriente, es difícil encontrar una imagen suya en la que tenga un rictus serio o enfadado.

Eso hace plantear la cuestión de quién es realmente Meghan Markle y cuál es su verdadera personalidad. EL ESPAÑOL ha contactado con profesionales de la psicología y de comunicación no verbal para analizar su perfil y responder a la pregunta de si en esta historia ella es la víctima o la villana de la polémica que ha puesto en jaque a la monarquía británica.

El documental 'Harry & Meghan' inició esta polémica.

Isabel Aranda, doctora en Psicología, observa "una necesidad de protagonismo, no de victimismo, ni de revanchismo. Me baso en que Meghan es una actriz, acostumbrada a interpretar un papel y seguir un guion y además en un contexto cultural americano. En la serie de Netflix se ve perfectamente cómo ella toma decisiones, como mujer americana que es y no con los patrones de la cultura inglesa tradicional. Entre los dos construyen un guion cinematográfico de una historia de amor en la que cada uno tiene sus roles".

La diferencia cultural se presenta como algo clave en esa manera de actuar que tanto critican los británicos, aunque también se evidencia una necesidad de control de su propia vida, de elegir cómo contarla y mostrarla. "Busca su manera de buscar un relato alternativo, como acto defensivo ante la gran carga de ataques. El control interno de la propia vida es muy importante para las personas", afirma Aranda.

Una mujer de acción que necesita control

En el análisis de su perfil psicológico, esta psicóloga no catalogaría a Meghan Markle como una mujer manipuladora, una visión "machista. "Simplemente es una mujer acostumbrada a tomar decisiones y Harry se siente cómodo en ese papel. Desde un punto de vista psicológico no se puede decir que sea manipuladora ni controladora", afirma.

Las constantes referencias a Lady Di que los duques de Sussex hacen para relatar el infierno que han vivido con los tabloides británicos sí hablan de un "duelo no resuelto" por parte de Harry, pero no una obsesión o algo impostado por parte de su esposa. "Es una parte de la historia que ellos han construido y probablemente, como mujer de acción, haya sido Meghan quien haya impulsado que esto se cuente".

Los duques de Sussex están unidos contra todos.

En el mismo sentido de pronuncia Sonia El Hakim, presidenta de la Asociación Española de Comunicación no Verbal, con quien ha hablado este medio. A través de un detallado estudio de sus gestos y actitudes aprecia: "Meghan es una mujer con una personalidad fuerte. Es lo que podríamos decir, una mujer empoderada y eso se penaliza porque quizá muchos la preferirían sumisa. Está claro que toma decisiones, pero pensar que se trata de una persona manipuladora que guía las acciones de su marido es una opinión subjetiva, no hay datos objetivos para afirmarlo".

La personalidad de Meghan, a juicio de Lola Armario, psicóloga y fundadora de la iniciativa inspireu.es, se revela en su faceta pública de forma clara. "Ha demostrado predilección por las causas sociales, es abierta y activamente feminista. Ha tenido roles que exigen de creatividad y, dada su carrera profesional, refleja ser una mujer decidida y enfocada en alcanzar sus propósitos. Es extrovertida, sociable y con gran capacidad asertiva. Es innegable que ha vivido experiencias completamente diferentes a las de su marido Harry, lo que les lleva a interpretar el mundo de formas muy diferentes. Ella, desde una cierta libertad, ha desarrollado una capacidad crítica de entender el mundo; mientras que él se ha criado en un ambiente regido por normas que se deben acatar. Este punto es clave para entender la dinámica de su relación como pareja", analiza.

Su evidente deseo de seguir los pasos de Lady Di

El hecho de que el príncipe compare constantemente a su mujer con Lady Di y que ella asuma estas comparaciones es algo entendible según Lola Armario. "Harry no esconde su profunda admiración y afecto hacia su madre y también ha hecho referencia al gran parecido entre las dos. Ambos presentan un evidente deseo de seguir los pasos de Diana y este deseo parece real, ya que Meghan Markle mostraba su cara más solidaria y activista mucho antes de conocer a su marido".

Otra de las profesionales consultadas, Marta Guerra Corral, psicóloga general sanitaria del Instituto Psicológico Cláritas, añade en este sentido: "En el caso concreto de Meghan, no es de extrañar que quiera buscar parecerse a un personaje público tan querido. Además, Harry ha identificado en varias ocasiones la vida de su mujer con la de Diana de Gales".

Meghan y Lady Di, en un montaje de JALEOS.

También destaca la sensación que habría experimentado la duquesa de Sussex ante los ataques de la prensa británica y que podría haber motivado su reacción de airear su vida. "De manera repetida Meghan ha ido viendo como se le daba la vuelta a numerosas acciones que ha ido haciendo, entrando así en un estado de indefensión. Se puede entender que es una víctima de la prensa amarilla, que siente que no fue apoyada por la familia de su marido, pero tampoco se puede asegurar que haya actuado de manera vengativa".

La exposición mediática que han hecho el hijo y la nuera de Carlos III a través de sus entrevistas, el documental y el libro de memorias de Harry, tiene un sentido claro según Lola Armario, que es protegerse y proteger la pareja. "Se trata de una forma de procesar todo lo vivido y poner punto final a una serie de dinámicas familiares nocivas para el matrimonio. Es, claramente, su forma de lidiar y procesar situaciones traumáticas como el duelo por el fallecimiento de su madre o el acoso mediático hacia su mujer. Y Meghan permanece a su lado ofreciéndole su apoyo incondicional".

