Shakira "renace" en la música pero se olvida de la "responsabilidad afectiva": su actitud, a examen

La música es su profesión, pero también su refugio. A través de sus letras, Shakira (45 años) siempre ha hablado de sus experiencias personales, mostrando públicamente cómo se siente. El duelo tras su ruptura con Gerard Piqué (35) no iba a ser la excepción. Con Te Felicito, Monotonía y ahora, en su último sencillo producto de la Bzrp Mussic Session #53, la colombiana ha dejado claro cómo está su corazón. "Y lo ha hecho de una forma inteligente y lucrativa", según explica a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, experta en marketing digital.

"Shakira es el claro ejemplo de lo que pasa con una mujer empoderada", asegura la experta a este periódico. No se ha valido de un plató de televisión ni de la prensa rosa. Su canal ha sido su trabajo: la música.

Lejos de conceder entrevistas o hablar en las redes, Shakira "se está lucrando con su profesión" escribiendo letras con "un juego de palabras que demuestra que ha pasado por las diferentes fases del duelo", explica Pérez. En cuanto a la Bzrp Mussic Session #53, también es notoria la puesta en escena y la expectación que ha generado en sus seguidores, quienes bien podrían 'apropiarse' del tema en determinado momento.

"Cuenta una vivencia personal, pero la pueden hacer suya muchos hombres y mujeres que pasen por una experiencia similar. Y eso es parte del éxito de la canción", asegura la experta en marketing digital en conversación con este medio. No es la primera que lo hace y, seguramente, tampoco sea la última. Recuerda Arantxa que esta fórmula la han usado otros artistas. El despecho es un tema recurrente en la música y, de una forma u otra, todos los cantantes han hablado de ello en sus canciones.

El resultado, a nivel profesional, es absolutamente positivo. "Una canción queda para siempre y ella sabe que la letra le va a llegar a los involucrados en la historia. Aunque lo eviten, su música suena en la radio, en los bares... Y ahora, todos están hablando del mismo tema", dice Arantxa Pérez. La experta, de hecho, considera que este es el "renacer" de la colombiana. En su opinión, su nombre ha vuelto a ponerse en el foco por quién es y no por ser 'la pareja de...', como ocurrió durante un tiempo, mientras estuvo al lado de Piqué.

Claramente, hablar de su despecho a través de la música también la beneficia en términos económicos. Lo mismo a aquellos que se ven salpicados por sus canciones. "La gente empatiza y ahora, todo lo que toque Shakira se va a convertir en oro", partiendo por las marcas que menciona en su última canción, a las que da rentabilidad y visibilidad. No en vano, Casio, Twingo, Rolex y Ferrari ocuparon los primeros puestos de las tendencias de Twitter poco después del lanzamiento de la canción.

Psicológicamente, el debate es otro. La psicóloga Marta Panizo, directora de Catarsis Psicología comenta a este periódico que Shakira ha demostrado las distintas fases del duelo a través de sus últimas canciones. "En Te felicito había rabia, en Monotonía parecía llegar a la aceptación y durante la sesión con Bizarrap vuelve a la ira, pero más concentrada".

La psicóloga explica que "los duelos no son cíclicos" y con este último sencillo parece que la artista no ha superado este sentimiento de enfado. Ahora, dice, Shakira se muestra "en modo vengativo", una actitud muy "típica" en el duelo, pero que "no ayuda".

Panizo asegura que mostrar el dolor, como lo ha hecho Shakira "es aceptable". La cantante "tiene derecho a hablar de la realidad". No obstante, es importante "elegir con quien hacerlo". La colombiana es un personaje público y con gran repercusión, por lo que cada acción que lleve a cabo recibirá en un feedback que, según explica la psicóloga, no siempre será el mejor para ella. Si bien está respaldada por un grupo de fans, Shakira también tiene que sortear con las críticas de aquellos que no comulgan con su idea.

En su análisis, Marta Panizo también pone el foco en las asociaciones que hace la cantante. Sobre la frase "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", sugiere prestar especial atención. "Asociar empoderamiento a no llorar, no es la mejor opción", dice la experta. En su opinión no es natural negarse a los sentimientos y el hecho de llorar no es sinónimo de debilidad. "Mujeres, hombres y niños lloran", recuerda la psicóloga, quien también entra en el debate de los hijos de la pareja, Milan (9) y Sasha (7).

Sobre un tema del que han surgido miles de comentarios en las redes, Panizo trae a colación el término "responsabilidad afectiva". En este punto, recuerda que los niños tienen una edad en la que son conscientes y van al colegio. "Que el duelo afecte a terceros acaba mal", dice la psicóloga, haciendo también alusión a Clara Chía, la actual pareja de Gerard Piqué.

"Shakira debe responsabilizar a su expareja, pero no involucrar a terceras personas. Lo está llevando a la familia, cuando el que tendría que rendirle cuentas es el futbolista", sentencia la experta.

