Primera reacción de Gerard Piqué tras la canción de Shakira: "La vida puede ser maravillosa"

Gerard Piqué (35 años) no ha decepcionado y, consciente de ser el gran protagonista de este jueves 12 de enero, ha reaparecido en sus redes sociales. Quince horas después de la publicación de Bzrp Mussic Session #53, la nueva canción de su expareja, Shakira (45), en la que arremete directamente contra él, el ex del Barcelona ha realizado una publicación en su cuenta de Twitter que apenas ha necesitado unos minutos para conseguir miles de 'me gusta'.

"Mañana a las 21 horas, Chup Chup Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", ha escrito el catalán, que ha optado por no hacer referencias de manera directa a la canción. Sin embargo, han sido muchos los que han visto en la parte final de su mensaje una indirecta a la artista, pues ha cerrado el tuit con el emoticono de un payaso.

Si bien la elección podría ser fruto de la casualidad, lo cierto es que horas antes del estreno de Music Sessions #53, Gerard publicaba varios mensajes con emojis relacionados con el circo. Muchos de sus seguidores leyeron entre líneas y entendieron que quería hacer alusión al espectáculo que se estaba formando por el estreno de la canción.

[Shakira 'mata' a Gerard Piqué definitivamente: la letra entera de su nueva canción junto a Bizarrap]

Mañana a las 21h, Chup Chup @KingsLeague con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa. 🤡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 12, 2023

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan