El doble estreno low cost de Letizia en Menorca: abrigo blanco con solapas y vestido de menos de 30 euros

Han pasado ya muchos años desde que saltó la noticia de que los entonces Príncipes de Asturias habían recibido una herencia de un multimillonario menorquín que les había dejado toda su fortuna a ellos y a los Urdangarín y Marichalar.

Rápidamente, los entonces herederos al trono decidieron crear una fundación con todo ese dinero y, por fin, este jueves, 12 de enero de 2023, han visitado lo que se ha hecho con esas inversiones dentro de la isla de Menorca.

Esperemos que les haya gustado lo que han descubierto, porque desde luego el look de la reina Letizia (50 años) es de los mayores errores estilísticos que le hemos visto, desde luego en los últimos años.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su acto institucional este jueves, en Menorca. Gtres

Letizia ha hecho el primer estreno del 2023 y, la verdad, casi hubiera sido mejor que hubiera tirado del armario y hubiera repetido, porque no nos ha gustado nada. Se trata de una combinación en blanco y negro, apuesta que casi siempre es segura, y que esta vez ha sido un error. Puede que sea el estampado del vestido o al mezclarlo con el abrigo, pero, desde luego, no funciona.

Para empezar por lo mejor del look vamos a empezar con el peinado. Está claro que a la Reina le sientan fenomenal este tipo de recogidos de moño bajo con un ligero volumen en la zona alta de la cabeza, ya que le resaltan los rasgos de su rostro. Y aunque no son novedad, siempre son bonitos los pendientes de Gold&Roses que ha elegido para esta mañana y que gracias al peinado se le veían de maravilla.

Pero el problema viene con el vestido, que seguramente por separado -y queremos insistir en este punto- es ideal, pero no con el abrigo. Se trata de un diseño de la firma catalana Mango. La prenda pertenece a esta temporada y ahora mismo está en la web de rebajas por menos de 30 euros.

Las botas que ha lucido la Reina para su viaje a Menorca. Gtres

Se trata de un vestido de cuello alto, realizado en gasa ligera y con un estampado de tipo paisley.

Los Reyes han comenzado la visita a la isla en la zona del Rey, un islote que aloja un antiguo hospital militar y los restos de una basílica paleocristiana. Tal vez pensando en el empedrado del camino y la cierta dificultad del terreno ha elegido unas botas de tacón bajo, realizadas en piel negro, que tienen pinta de cómodas pero que tampoco encajan mucho con el outfit.

Pero el vestido no era lo único nuevo, por lo menos para nosotros. El abrigo también es de estreno. ¿Otro abrigo? ¿Cuántos tiene ya en el armario de Zarzuela? ¿Era necesario? Pero es que, además, esta prenda en blanco con solapas anchas y cinturón, no tiene nada original y es, claramente, lo que hace que el look sea poco acertado.

