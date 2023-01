La Kings League, más allá de la novedad: un jugador de Primera y nuevas reglas para seguir a la altura

Desde hace siete días, el tema tendencia en el fútbol ha sido la nueva Kings League. Esta es la nueva competición ideada por el exfutbolista Gerard Piqué, bajo el paraguas de su empresa Kosmos, y que se estrenó hace justo una semana en Barcelona. Este domingo celebra la segunda de sus once jornadas.

"Fútbol real", así se define esta competición que reúne a 12 equipos con sus 12 presidentes. Todos ellos tienen que ver con el mundo del balón o del streaming/YouTube. Ibai Llanos y TheGrefg son sus grandes nombres, pero también Kun Agüero o Iker Casillas. Los jóvenes y no tan jóvenes ya se han enganchado a la liga nada más nacer.

El estreno fue éxito rotundo que más adelante analizamos. El reto de la Kings League ahora es no conformarse solo con ser la novedad y mantener al público. Para ello poco a poco va revelando sus cartas, con un sistema de reglas cambiantes y sacando partido a su atractivo sistema del 'jugador número 12'.

[Las 5 claves que explican el éxito de la Kings League, la liga creada por Piqué, streamers y exfutbolistas]

Los datos de la jornada 1 reflejaron el impacto causado por la Kings League. 10 de los 12 propietarios emitieron sus partidos en directo vía Twitch o YouTube, además del propio canal de la liga. Alcanzó un pico máximo de audiencia de 780.000 espectadores en el momento del último partido, que enfrentó Saiyans FC de TheGrefg y al Porcinos FC de Ibai Llanos.

De audiencia media tuvo unos 450.000 espectadores entre todos los canales, siendo de 301.000 en el canal de Twitch de la Kings League. El de Ibai, también en Twitch, fue el siguiente canal que más gente reunió con una media de 193.100 espectadores y un pico de 327.500 durante su partido. En YouTube, el creador de contenidos más seguido fue DjMaRiiO, con su equipo Ultimate Móstoles, con una media de 89.200 espectadores y un pico de 118.400.

Y la tabla con el TOP de emisiones (en esta sí veréis la media real de cada emisión) 🧐 pic.twitter.com/vUIqV4492e — TVTOP España (@tvtop_es) January 1, 2023

Lo que no valoraron esos datos fueron los números que hizo uno de los dos presidentes restantes, el periodista Adri Contreras. Este fue el único en emitir en directo por TikTok -en la jornada 2 lo hará ya la propia Kings League- y logró que 2 millones de espectadores se pasaran en algún momento por su emisión. Su pico de audiencia fue de 105.000 espectadores.

El balance es espectacular. La liga y los propios presidentes -solo Agüero no emitió en directo- dominaron en tres plataformas online diferentes, las tres que más atraen a los más jóvenes que cada vez huyen más de los canales tradicionales.

Reglas que cambian

Será difícil, al menos a corto plazo, lograr que la línea de audiencia no baje de los niveles del estreno. Aquellos números desbordaron lo esperado por todos los que forman la Kings League. Pero igual que el propio espíritu de los partidos busca el entretenimiento en todo momento, el formato del torneo intenta que cada jornada traiga algo nuevo respecto a la anterior.

Al nacer casi como un experimento, la liga aprovecha su necesidad de ir aprendiendo sobre la marcha para involucrar a los aficionados. Las normas se votan entre la comunidad, mediante encuestas en Twitter que plantean posibles cambios en la competición.

El saque inicial puede ser peligroso. Hemos pensando en mantenerlo, pero el balón se deberá jugar hacia atrás.



¿Cómo lo veis? — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 5, 2023

En la primera semana de vida de la liga, por ejemplo, se han hecho cuatro encuestas de este tipo. Una de ellas tenía que ver con el saque inicial, peligroso tal y como estaba ideado al ser prácticamente una colisión frontal entre un jugador de cada equipo que se lanzaban a por el balón a la carrera. "Hemos pensando en mantenerlo, pero el balón se deberá jugar hacia atrás. ¿Cómo lo veis?", se preguntó. Y la comunidad, en un 64,9%, votó que sí.

Otra encuesta era sobre añadir una nueva 'arma secreta', las cartas que los equipos pueden usar durante los partidos y que le dan un toque de eSports a la competición. La propuesta era penaltis en carrera desde el centro del campo, "para dar más espectáculo". De nuevo la respuesta de la gente fue positiva, esta vez en un 81,6%.

Un jugador de LaLiga con máscara

Luego está la baza de los jugadores número 12. Es una plaza que tienen todos los equipos en su plantilla y que puede ir rotando cada jornada. Eso permite ver a futbolistas como Chicharito Hernández o Joan Capdevila apareciendo de vez en cuando en la Kings League. El que fuera campeón mundial con España en 2010 repetirá este domingo con el equipo de Saiyans FC.

Para la jornada 2 habrá nuevas caras ilustres: desde Javier Saviola, que jugará para el equipo de Agüero (Kunisports), hasta Rubén de la Red e Ibai Gómez, que competirán para DjMaRiiO (Ultimate Móstoles) y el periodista Gerard Romero (Jijantes FC).

Pero el verdadero bombazo fue anunciado este viernes. El equipo de los hermanos Buyer (XBuyer Team) tendrá como jugador número 12 a una persona enmascarada. Su identidad se mantendrá oculta por una sencilla razón: supuestamente se trata de un jugador en activo de Primera División, de LaLiga.

El anuncio de Enigma -así se llamará a este jugador que también tapará sus tatuajes para no ser identificado- ha traído polémica. Al ser alguien bajo contrato con un club profesional se estará poniendo en riesgo de lesión al jugar en la Kings League y ni su agente -uno conocido, según Piqué- ni su equipo se lo permiten. La máscara será su escalera para saltarse las normas.

Semana de polémicas

Aunque solo lleva una semana en funcionamiento, la de Enigma no ha sido la única polémica que ha protagonizado la Kings League. La mayor de todas ha tenido como protagonista a Adri Contreras, presidente del actual líder de la liga (El Barrio).

Todo surgió de una conversación de WhatsApp que Piqué subió a Twitter y en la que este comunicaba a los propietarios de los equipos la noticia que daría este viernes, la del jugador de Primera enmascarado. En la imagen se leía una controvertida respuesta del periodista y tiktoker: "A ver quién se ve un Rayo Vallecano - Betis o Sevilla - Getafe antes que la Kings". Las redes se incendiaron.

Decirle a “Adri Contreras” que el domingo muchos veremos un Rayo-Betis, y no subiremos vídeos a tiktok haciendo el ridiculo mientras. pic.twitter.com/HjznTN5mdn — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) January 5, 2023

Mucho se ha hablado si la Kings League viene a competir o no con LaLiga en un futuro y el comentario de Adri Contreras no ayudó mucho a suavizar la batalla. En realidad, la Kings League no nació con ese cometido. Lo que sí hace es mandar un mensaje sobre qué es lo que buscan los aficionados más jóvenes. El show solo acaba de empezar.

Sigue los temas que te interesan