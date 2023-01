Scott Stallings, el agente inmobiliario 'convocado' para el Masters de Augusta por un error histórico

¿Se imaginan que un día abren su buzón y encuentran una invitación para disputar un All-Star de la NBA, una final de la Champions o una SuperBowl? Eso podría suceder si su nombre es LeBron James, Karim Benzema o Tom Brady y, por error, se produce una jugada del destino que les lleva a ser confundidos con toda una súper estrella del deporte a nivel mundial.

Algo así es lo que le ha sucedido a Scott Stallings, un agente inmobiliario cuyo rostro está dando la vuelta al planeta. Este ciudadano del estado de Georgia ahora es conocido en todo el mundo después de haber sido el protagonista de una rocambolesca anécdota que comenzó con un error histórico. El set de rodaje de su película ha sido el golf y, más concretamente, el Masters de Augusta.

Sin saber ni cómo ni por qué, Scott, que no es jugador profesional de golf y que nunca lo ha sido, solo aficionado como tantos millones de personas en Estados Unidos, fue invitado a participar dentro del cuadro de golfistas de primer nivel el torneo más prestigioso del circuito del PGA. Un honor que recibió con la lógica sorpresa que todos se pueden imaginar.

Al otro lado de la historia se encontraba otro Scott Stallings, este sí jugador de golf profesional, quien llevaba días esperando el pase que desde el Masters de Augusta le tenían que enviar tras haber realizado un 2022 muy positivo en lo deportivo. Una confusión evidente que ha dado pie a una historia tan insólita como cómica y que ha forjado ahora una amistad ya inquebrantable. Lo que Augusta ha unido, que no lo separe nadie.

Scott Stallings durante el BMW Championship - Final Round Reuters

La carta de la discordia

Como suele ser habitual, la organización del Masters de Augusta envió todas sus invitaciones a los jugadores que se habían ganado el derecho a disputar un torneo que se celebrará la segunda semana del mes de abril. Tras conseguir clasificarse para el Tour Championship, Scott recibió la oportunidad de estar presente en The Masters 2023. Un éxito rotundo para un golfista que ahora mismo ocupa el puesto número 54 del ránking mundial y que había tenido una crisis de juego desde el año 2014, cuando levantó su último trofeo profesional.

En este 2022 ha firmado un notable resurgir brillando en torneos como el BMW Championship de los PlayOff de la FedEx Cup y llegándose a embolsar más de 4 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, lo que más ilusión le hacía era ese billete para la pelea por la 'Chaqueta Verde'.

Scott ya había participado en dos ocasiones en el torneo más prestigioso del mundo y esta sería la tercera vez que entrara en competición'. Además, hacía nueve años que no participaba en el certamen y por eso aguardaba la edición del 2023 con especial ansia. Su debut se produjo allá por el 2012 finalizando en el Top27 mientras que en 2014 no superó el corte.

Los días fueron pasando y la tensión en casa de los Stallings iba en aumento. Tanto es así que como el propio Scott ha reconocido salía hasta cinco veces cada día para comprobar su buzón con tal de tener de una vez por todas la invitación en sus manos. Sin embargo, pasaban las fechas, tachaba hojas en el calendario y nada sucedía. Para colmo, otros jugadores que tenían que recibir la misma carta ya habían posado con ella en sus redes sociales hacía tiempo. ¿Se habría quedado fuera por algún motivo?

Stallings, el golfista, reside en Knoxville, en el estado de Tennessee, y se hizo famoso en su vecindario por su obsesivo control de su buzón tal y como confesaba en declaraciones a The New York Times. Sin embargo, el ansiado sobre que debía guardar una de las mejores noticias de su carrera deportiva no llegaba.

A su vez, en Georgia, otro Scott Stallings, agente inmobiliario de 60 años y no golfista, publicaba en sus redes sociales la situación tan cómica e inesperada que estaba viviendo: "¡Qué manera tan divertida de empezar 2023!". Junto a su mensaje adjuntaba una foto del inconfundible sobre verde con el logo de The Masters en el que venía incluido su pase para disputar el torneo. Una situación de lo más extraña.

It has been mailed to the other @stallingsgolf 😢 pic.twitter.com/CqLaY4n2Dv — TheStallingsTeam (@stallingsteam) January 2, 2023

Efectivamente, lo que había sucedido es que la persona encargada de enviar la invitación se había confundido entre las dos personas que tenían el mismo nombre, haciendo llegar la misiva al agente inmobiliario de Georgia en lugar de al jugador profesional de Tenesse. Una vez hecha pública la historia, se hizo tan viral que ambos no tardaron en encontrarse para que el golfista pudiera recibir la famosa invitación y pusiera punto y final a su eterna y agónica espera.

El veterano Scott de 60 años decidió escribir a su tocayo para tranquilizarle: "Hola, Scott. Mi nombre es Scott Stallings y soy de Georgia. El nombre de mi mujer es Jennifer también. He recibido un paquete de FedEx con lo que creo que es tu invitación para el Masters de Augusta del 6 al 9 de abril de 2023". Para colmo, las esposas de ambos se llamaban también igual. Todo un disparate.

"Estoy convencido de que no es para mí. Yo juego al golf, pero esto es demasiado. Es un paquete muy bonito con todo lo necesario para la cita. Creo que ha habido una confusión porque nos llamamos igual, nuestras mujeres tienen el mismo nombre y vivimos cerca. Estaría encantado de podértelo enviar. Te prometo que no te estoy vacilando". Efectivamente, no le estaba vacilando, sino que le estaba dando la vida.

Una amistad sin parangón

El hecho de compartir nombre, de que sus mujeres también lo compartan y de ser protagonistas de esta historia ha permitido que ahora los dos Scott compartan, además de su afición por el golf, una relación de amistad. Todo surgido a raíz de una extraña confusión, de una carta perdida y de un error histórico que van directos a la leyenda del torneo más importante del golf a nivel mundial.

Scott, el agente inmobiliario, ha perdido lógicamente su pase para disputar The Masters, pero eso no significa que no vaya a poder disfrutar de unos hoyos en Augusta. Su nuevo amigo ha querido tener un bonito gesto hacia él en señal de afecto y buen rollo. Ambos podrán jugar en las instalaciones en las que se celebrará el torneo e incluso compartirán una divertida velada juntos.

El Stallings de Georgia le reenvió por correo tradicional la misiva al Scott golfista y este le ha recompensado con una cena y con la posibilidad de echarse juntos unos hoyos en las rondas

