Paige Spiranac, la golfista y 'Mujer más sexy del mundo', denuncia la sexualización del deporte

Paige Spiranac está considerada como una de las deportistas más sexis. De hecho, es conocida como la 'Mujer más sexy del mundo', reconocimiento otorgado por la revista Maxim. Aunque eso también le ha traído algún que otro dolor de cabeza. Por ello, ha puesto recientemente de relieve la doble vara de medir que existe en este sentido entre hombres y mujeres.

Para ello, pone de ejemplo a David Beckham o Cristiano Ronaldo. Dos de los futbolistas más deseados. Ambos han protagonizado campañas para diferentes marcas, también en ropa interior, pero nunca han recibido críticas por mostrar sus cuerpos semidesnudos.

Algo que sí sucede con mujeres como ella. "Ha habido un montón de discusión sobre las atletas femeninas y mostrar sus cuerpos. La gente me dice 'deja de sexualizarte, no te van a tomar en serio'", confiesa la golfista. Cuando le dicen algo así y que eso no ocurre con los hombres, pregunta: "¿Estás seguro de eso?".

La golfista Paige Spiranac. Foto: Instagram (@_paige.renee)

Paige Spiranac reivindica así que la mujer puede ser lo que ella quiere. Sin límites. Y que el físico no debe ser nunca una barrera o una causa para la crítica o juicio de terceros. Pero también pone de relieve una diferencia más entre los géneros en el deporte. Porque, habitualmente, no se suele señalar a los hombres por mostrar sus cuerpos, pero sí cuando es al contrario.

Mujeres al poder

Paige Spiranac habla por ella, pero también por todas las mujeres. Y así ha hablado en un vídeo sobre las críticas que recibe por sexualizarse en sus redes sociales. Pone el ejemplo de triunfadoras como Naomi Osaka o Simone Biles, quienes posaron para Sports Illustrated, recibiendo algunos dardos por ello, cuando deportistas masculinos hicieron lo mismo y no se dijo o escribió nada sobre estos.

"Ha habido un montón de discusión sobre las atletas femeninas y mostrar sus cuerpos. La gente dice 'deja de sexualizarte, estás recuperando a las mujeres, nadie te va a tomar en serio'. Creo que es una gran pila apestosa de mierda", asegura la estadounidense.

"Según Forbes, las cuatro atletas femeninas mejor pagadas son Naomi Osaka, Serena Williams, Venus Williams y Simone Biles. Estas mujeres tienen mucho en común, en primer lugar, todas son atléticas, dos de ellas consideradas las mejores de todos los tiempos. Tienen empresas comerciales fuera de los deportes y, por último, todos posaron para el traje de baño de Sports Illustrated. Las mujeres, en realidad, pueden hacer de todo", agrega.

La golfista Paige Spiranac. Foto: Instagram (@_paige.renee)

"Sé lo que estás pensando, 'Paige, un hombre nunca mostraría su cuerpo para llamar la atención o sexualizarse en exceso, o lo haría por una ganancia monetaria'. ¿Estás seguro de eso?", continúa exponiendo. Y así comienza a mostrar imágenes de Cristiano Ronaldo, David Beckham, Michael Jordan, Michael Phelps, Tom Brady o el también golfista Rory McIlroy posando sin camiseta.

La más sexy

Paige Spiranac fue votada como la 'Mujer más sexy del mundo' por Maxim. Sin participar en un torneo profesional de golf desde el año 2016. El mayor éxito de su carrera ha sido su victoria en el Orange Tree Country Club de Scottsdale. Pero la golfista del Cactus Tour se convirtió en un personaje muy aclamado en las redes sociales por sus fotografías.

En Instagram su popularidad no ha parado de multiplicarse, alcanzando en la actualidad más de 3,7 millones de seguidores. Aunque no es la única, también la gimnasta universitaria de Estados Unidos, Olivia Dunne, usa redes sociales como esta para ganar el dinero que el deporte no le reporta. Solo en el último año, ha ganado 2 millones de dólares.

La golfista Paige Spiranac. Foto: Instagram (@_paige.renee)

En el caso de Spiranac, aunque nunca confirmó su retirada del golf, hace muchos años que no participa en un torneo oficial profesional. Las redes sociales son su fuente de ingresos ahora, aunque en ellos continúa haciendo de su deporte una forma de vida. La propia Paige afirmó cuando recibió el honor de ser nombrada como la 'Mujer más sexy del mundo' que "desearía haber jugado al golf a un nivel más alto y haber logrado más", pero también que "no cambiaría esto por nada del mundo".

Su éxito es tal en las redes que incluso consiguió en este 2022 superar a una leyenda del golf como Tiger Woods, en lo que a seguidores en Instagram se refiere. "A los hombres les gusta el golf y los pechos", afirmó entonces en Twitter. Se estima que su fortuna ya supera los 3 millones de dólares y que recibe por cada post en sus perfiles, con publicidades patrocinadas, sobre 11.000 dólares.

