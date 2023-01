Marisa Martín-Blázquez tiene el vestido ideal para ir a trabajar y también de fiesta

La periodista Marisa Martín-Blázquez (58 años) es uno de los rostros más veteranos de la televisión, así como una de las profesionales de la crónica social española que mejor información aporta sobre los famosos en España. Lo demuestra casi cada mañana en El programa de Ana Rosa, espacio presentado por Ana Rosa Quintana (66).

Pero más allá del club social, Martín-Blázquez también es conocida por su gran aportación de estilo. Todo lo que se pone la mujer de Antonio Montero se convierte en éxito de ventas. Sus redes sociales son el mejor escaparate, y diariamente Marisa da poderosas lecciones de estilo.

Así ha ocurrido en uno de sus últimos post, donde la periodista escribe lo que sigue: "UnCuentito. Érase una vez volvería a pedirte que te quedes, aunque eso significara meterme en la boca del lobo. Y ya ha cambiado el cuento; Caperucita Roja ya tiene sus fauces. Para comeros mejor. Fin".

Junto al texto, Marisa posa con un vestido naranja, de espalda casi al aire. Se trata de un diseño -que bien te puede servir para ir al trabajo o para salir de fiesta- de la firma Cayro Woman, a la que la reina Letizia (50) se rindió hace unos meses, luciendo su vestido más atrevido del 2022. De entre sus muchas prendas, Marisa se ha decantado por el vestido París.

Cuesta 91,90 euros y, según se puede leer en la página web, "es un vestido midi en tejido fluído de poliéster. Cuello alto con fruncido delantero y cierre de lazada. Detalle escote espalda en forma triangular. Cremallera invisible lateral". Está disponible sólo en color rojo y hay diferentes tallas a elegir. Para completar su look, Martín-Blázquez ha apostado por unos pendientes de la firma de Marisa Jara (42).

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Maravillosa. Un honor verte siendo una mujer chic", "El vestido rojo pasión me encanta", "No te tienes que ir del programa. Eres de lo mejor, buena periodista, hablas claro y sin favoritismos. Por tu experiencia y anos de trabajo tienes mucha información", "Siempre perfecta", "Eres la caperucita roja", "El vestido te favorece mucho".

