El planazo de Ana Rosa Quintana en Madrid para inaugurar la Navidad: comida, zambombá y amigas

Después de unos meses especialmente intensos tras su regreso a televisión el pasado 10 de octubre, Ana Rosa Quintana (66 años) disfruta de unos días de descanso más que merecidos. Unas vacaciones que ha comenzado este miércoles 21 de diciembre de la mejor manera posible, con un planazo con amigas en el que no ha faltado la buena comida, la música y las risas en la mejor compañía.

Cumpliendo con la tradición, y con muchas ganas de celebrar después de que las Navidades pasadas estuviesen marcadas por el cáncer de pecho que le habían detectado poco antes - y del que afortunadamente está totalmente recuperada - la presentadora se ha convertido en la gran protagonista de la famosa zambombá que Pepa Muñoz organiza en su restaurante, El Qüenco de Pepa con todos sus amigos para dar el pistoletazo de salida a las fechas más entrañables del año.

A la última con leggins, botines y jersey de cuello alto en color negro y maxi plumífero en un llamativo rojo pasión, Ana Rosa ha bailado, ha comido y ha disfrutado de esta fiesta flamenca que ya se ha convertido en una tradición, con otros rostros conocidos como María Zurita (47), Simoneta Gómez Acebo (54), Fabiola Martínez (49), Nuria González (60) o Cari Lapique (70), con las que se dejó ver de lo más cómplice a las puertas del restaurante.

Ana Rosa Quintana llegando a su comida con amigas. Gtres

Reconociendo que le encantan las navidades, la 'reina de las mañanas' confiesa que su único deseo para este 2023 que está a punto de comenzar es "para mí y para todo el mundo, mucha salud". Atrás queda un 2022 que, admite, "ha sido un año duro" que, sin embargo, no borraría si pudiese: "No. La vida es esto, hay cosas maravillosas y de vez en cuando hay otras cosas. Hay que saber asimilarlas también".

Y, además, destacar las cosas buenas que ha vivido, como el impresionante apoyo que ha recibido de todo el mundo, incluso de la reina Letizia: "Bueno, ha sido impresionante. La Reina, que le agradezco muchísimo, el presidente de Gobierno puso un tweet, pero cantidad de personas anónimas que no me conocen. Me he encontrado a una señora que no conocía aquí y me ha dicho 'he rezado mucho por ti' y esto, de verdad, es emocionante. Lo agradezco tanto".

Siempre positiva, Ana Rosa ha tenido unas palabras de ánimo para María Escario (63), que recientemente ha anunciado que padece cáncer de pecho, y, afirmando que su compañera es "una mujer también extraordinaria, muy fuerte", ha asegurado que no duda que superará con éxito esta enfermedad.

María Zurita fue otra de las personas que disfrutó de la comida. Gtres

