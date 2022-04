Ana Rosa Quintana, operada con éxito del cáncer de mama que padece

Ana Rosa Quintana (66 años) ha sido operada con éxito del cáncer de mama que padece. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, la presentadora ya se encuentra en casa.

Puestos en contacto con Joaquín Prat (46), el presentador confirmó a este periódico que la intervención ha sido "todo un éxito hasta donde yo sé". Sus palabras llegan pocos días después de que Marisa Martín-Blázquez (59) le dedicara una emotiva carta a Ana Rosa desde su cuenta de Instagram.

"Sé que no vas a dejar de batir el cobre y ganar la batalla; no es la primera a la que te enfrentas, y saliste ganadora. No eres de las que se amilanan. Tú eres una Atenea moderna, una diosa de la estrategia, de la sabiduría y de la guerra justa, y por eso saldrás vencedora", escribió entonces la colaboradora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marisa Martín-Blázquez (@marisamartinblazquez)

Ana Rosa Quintana ha sido intervenida tras pasar la Semana en Santa en Sotogrande, su especial refugio y habitual destino de vacaciones. Allí, la comunicadora siguió con su dieta sana, gimnasia, yoga y paseos diarios.

Días antes, su compañero Joaquín Prat anunció que la periodista tenía programada una operación de la que no desveló mayores detalles. El presentador solo dejó claro que su jefa se encontraba fuerte y optimista ante esta nueva fase de recuperación.

"Por su estado de ánimo y su estado físico parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas unos días", comentó el pasado 6 de abril. "Ayer tuvimos la suerte de comernos un cocido en su casa. Ana Rosa está espectacular. Está como siempre. Un poquito más delgada, pero con ese brillo en los ojos, la actitud... Está inalterable", añadió el colaborador.

Ana Rosa Quintana en una imagen compartida en Instagram. Redes sociales

Joaquín Prat se pronunció después de que la periodista reapareciera en su perfil de Instagram para compartir uno de los cuidados que está siguiendo en su valiente lucha contra el cáncer y recuperarse de la mejor manera posible. Ana Rosa, tal y como desveló, ha continuado con sus prácticas de yoga. Además de los beneficios físicos, con este deporte ha conseguido trabajar la fuerza, el equilibrio y las respiraciones. Además, reducir los niveles de cortisol y mejorar su descanso.

Fue el pasado 2 de noviembre cuando la periodista, frente a la pantalla, anunció que padece cáncer mamá. Al comienzo de su espacio televisivo, El programa de Ana Rosa, la presentadora dio un breve discurso que ella mismo leyó y que conmocionó a sus compañeros y a la audiencia.

"Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida", comenzó diciendo Ana Rosa Quintana. "Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", continuó la periodista, desvelando que se apartaría de su programa durante un tiempo.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

A pesar de vivir uno de sus momentos más duros y tener que someterse a un "tratamiento complicado", entonces Ana Rosa aseguró que se encuentra serena y esperanzada. "Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme", expresó la periodista. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", añadió.

Desde entonces, la presentadora se mantiene alejada del trabajo y centrada en su recuperación. Sin embargo, ha aparecido en varias ocasiones a través de sus redes sociales para compartir cómo se encuentra. En todo momento, Ana Rosa se ha mostrado optimista, asegurando que se está "muy bien" y con "la seguridad" de que se va a curar gracias al apoyo de su equipo médico.

[Más información: Ana Rosa Quintana tendrá que ser operada de nuevo en unos días]

Sigue los temas que te interesan