Marine Le Pen, más allá de la política: divorciada, con una madre 'ausente' y 'en guerra' con su padre

Este domingo, 24 de abril, los franceses volverán a acudir a las urnas para elegir a su futuro presidente. La decisión está entre el actual mandatario, Emmanuel Macron (44 años), y la diputada Marine Le Pen (53), quien ya buscó su lugar en el Palacio del Elíseo en 2012 y 2017. La abogada es la hija menor del político Jean-Marie Le Pen (93) y su primera mujer, Pierrette Lalanne (86), con quienes ha tenido una relación de altibajos.

Aunque comparten su pasión por la política y trabajaron el mismo partido -el que fundó Jean-Marie en la década de los 70-, padre e hija han protagonizado ciertas controversias por sus diferentes posturas. En su larga carrera, Marine ha buscado romper con la radicalidad de su progenitor, quien sin quererlo ha marcado la historia de Marine.

"Cuando eres la hija de Jean-Marie Le Pen, por definición, tienes que ser cuestionada, defenderle, sufrir lo que pueda decir o lo que se pueda decir de él", expresó la abogada en una conversación con Ouest France.

Marine Le Penn durante su campaña electoral. Gtres

Tas permanecer en la sombra de su padre, Marine logró triunfar con su propia imagen. Su intención ha sido "desdemonizar" al Frente Nacional, desde 2018 conocido como Agrupación Nacional, y acabar con la imagen antisemitista que se llegó a formar por ciertos comentarios del veterano político. La abogada, incluso, expulsó Jean-Marie de su propia agrupación cuando este expresó que las cámaras de gas solo fueron un "detalle" de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Aquella afirmación los alejó de tal manera, que la rival de Macron llegó a decir que la relación con su padre era irreconciliable.

Años antes, en su autobiografía, Marine ya se mostraba en contra de su progenitor al expresar que "Nunca se comportó como un padre". En sus memorias, la abogada hacía referencia a diferentes etapas de su vida, marcada por la soledad y el egoísmo. No solo de parte del político, sino también de su madre.

Marine Le Penn y su padre, Jean-Mari, durante un acto del partido Frente Nacional. Gtres

Antes de que Marine cumpliera la mayoría de edad, Pierrette Lalanne abandonó a su marido y sus hijas tras conocer al periodista Jean Marcilly, encargado de la biografía del político.

La separación entre los padres de Marine, oficializada en 1987, tuvo una fuerte repercusión mediática cuando el político, negado a pagar una pensión alimentaria a su exmujer, expresó: "Si necesita dinero, puede hacer tareas del hogar". Ante esta declaración, Pierrette Lalanne posó para la revista PlayBoy, bajo el titular La señora Le Pen hace las tareas del hogar.

Aquellos episodios fracturaron la relación entre Marine y su madre durante 15 años en los que no hubo ningún contacto. Se trató del "más espantoso, cruel y aplastante de los dolores del corazón: mi madre no me amaba", expresó la política, quien hoy si tiene muy buena relación con su progenitora. "La adoro. La admiro plenamente", expresó Lalanne durante un mitín de su hija, cuya vida sentimental ha estado llena de altibajos.

En direct de Perpignan, dédicace à closer !!! 😃 pic.twitter.com/F8y9pOhthU — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2014

En 1995, Marine Le Pen se casó con Franck Chauffroy (52), un ejecutivo que trabajó para su partido, entonces denominado Frente Nacional. Fruto de su relación nacieron sus tres hijos, Jehanne, Louis y Mathilde. En 2022, ya divorciada de su primer marido, se dio el 'sí, quiero' con el exsecretario de la mencionada agrupación, Eric Lorio, con quien estuvo casada hasta el 2006. Fue el último matrimonio de la política, quien este domingo vuelve a pelear por la presidencia de Francia.

En 2009 Marine inició un romance con Louis Aliot (52), también perteneciente al Frente Nacional, que duró hasta 2019. Aunque no se casaron, sí llegaron a vivir juntos.

[Más información: Protestas en Francia contra Le Pen mientras Macron ya aventaja en 10 puntos a la ultraderechista]

Sigue los temas que te interesan