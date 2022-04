La enfermedad de Cecilia Gómez que podría terminar con su carrera de bailaora

Se suele decir que el 22 de diciembre es el día de la salud. No, no es que haya una conmemoración a nivel mundial en esa jornada, sino que, ante la resignación mayoritaria por no haber rascado premio alguno en la Lotería de Navidad, se suele buscar consuelo en la máxima de "lo importante es la salud". Esa frase, de tan manida, ha acabado por perder fuerza, aunque cuando se conocen casos como el de Cecilia Gómez (47 años) cobra más sentido.

La bailaora gaditana vivió un 2021 realmente aciago. El 26 de octubre de ese año iba a celebrar su boda con el cirujano Marco Vricella (54), pero una ruptura tan sonada como inesperada dio al traste con los planes nupciales. Sin embargo, los asuntos sentimentales dejaron de ser el principal foco de preocupación para Cecilia Gómez, ya que meses después se veía obligada a pasar por el quirófano a causa de unos problemas de cervicales que incluso podrían haber llegado a afectar a la médula.

En total han sido cinco las veces que Gómez ha tenido que ser intervenida para poner punto final a los dolores en el cuello y en la espalda, un contratiempo que, obviamente, le ha obligado a frenar su actividad profesional e, incluso, a plantearse seriamente su reciclaje: "Tengo que olvidarme de lo que era antes, tengo que despedirme de mí yo, de lo que he sido hasta ahora, que he sido bailaora y empezar desde cero, empezar una nueva vida. Tengo proyectos que quiero retomar desde la dirección, como coreógrafa".

Intensos dolores

Aunque parece que lo peor ya ha pasado, Cecilia Gómez reconoce que entró en la unidad del dolor "pidiendo morfina o lo que hiciera falta, que me arrancara la cabeza, porque es verdad que, cuando es un martillo ahí constante, se te pasan por la cabeza mil cosas". Rápidamente los servicios médicos se pusieron manos a la obra: "Me hicieron bloqueos, me mataron nervios, hemos empezado con psicólogo, con rehabilitación...", detalla.

El origen de todos estos problemas está en dos hernias cervicales que le fueron diagnosticadas con anterioridad. Como relataba la propia Cecilia Gómez se trata de un problema de salud que genera mucho dolor, ya que los discos cervicales tienen entre sus funciones principales reducir el impacto derivado de actividades físicas como andar, correr o saltar, ejercicios muy presentes en la actividad profesional de la bailaora.

Los especialistas hablan de varios síntomas de esta afección, destacando la radiculopatía, consistente en la compresión por parte de la hernia de una raíz nerviosa, lo que deriva un severo dolor en el cuello transmitido por los hombros, los brazos e incluso los dedos. Este síntoma tiene muchas consecuencias en forma de insomnio, hormigueos en los brazos, pérdida de sensibilidad y mareos.

Como ha quedado patente en el caso de Cecilia Gómez, el tratamiento de la hernia discal cervical puede pasar por la intervención quirúrgica, aunque es cierto que en los casos menos graves se opta por un tratamiento conservador, basado en la fisioterapia y la rehabilitación. En el caso de ser operado, el paciente puede ser sometido a diferentes procesos que van desde la extracción de la parte externa del disco hasta la fusión de varias vértebras a través de placas metálicas.

Cecilia Gómez junto a su madre a las puertas de un hospital madrileño en diciembre de 2022.

De un modo u otro, los neurocirujanos y traumatólogos inciden en que, tras el paso por el quirófano, es importante que el paciente reduzca su actividad durante un tiempo, procediendo a la inmovilización del cuello a través de un collarín.

Además de todo el seguimiento, nuestra protagonista de hoy también ha tenido que prestar atención a su salud mental, especialmente al enfrentarse a la certeza de que probablemente no pueda volver a ejercer como bailaora. "Al final tengo que pasar un duelo, pero bueno, aunque al principio era lo que más me atormentaba, ahora ha pasado a un segundo, tercero y cuarto plano. Ahora lo importante es tener calidad de vida y le doy muchísima importancia a otras cosas que antes no se las daba. Me quedo con lo positivo y he aprendido muchísimo", asegura.

