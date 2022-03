La enfermedad de Kiko Rivera por la que tiene que controlar sus niveles de azúcar de por vida

La polémica ha sido una compañera de viaje habitual en la vida de Kiko Rivera (38 años). Ya sea por sus relaciones sentimentales o los conflictos originados por miembros de su familia como su madre, Isabel Pantoja (65), el caso es que parece extraño verle alejado de los focos mediáticos y de las páginas de la prensa rosa.

Ni siquiera su vertiente profesional escapa a este ruido. El pasado fin de semana saltaba la noticia a partir de una publicación del propio Kiko Rivera en sus redes sociales: "Estamos acostumbrados a subir solo cosas bonitas. Pues bien, desde este jueves que estuve en el médico, me han diagnosticado diabetes". En el mensaje, el Dj daba pistas sobre el posible origen de esta enfermedad: Herencia de mi madre y mi tío Bernardo".

A través de esa story de Instagram, el hijo de la tonadillera mostraba una foto en la que se podía ver un glucómetro que marcaba 333, unos niveles de azúcar en sangre "en ayunas" muy por encima de lo recomendado. "Estoy asimilándolo todavía y estos son los números en ayunas. Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera. Toca echarle huevos y sobre todo, toca vivir", añadía.

Kiko Rivera en una imagen de archivo. Gtres

La noticia no hubiera tenido mucho más recorrido si no fuera porque en el 2016 la compañía Insolence Records se veía obligada a emitir un comunicado para explicar las razones de la cancelación de un evento programado en México. "La causa de la cancelación del viaje es la siguiente. Kiko Rivera presenta un cuadro de debut diabético, según el parte médico que se adjunta a este comunicado, al que además se añade la no recomendación de viajar al extranjero", argumentaba.

Cuidados

Como es lógico, ese antecedente hizo que se dispararan las críticas contra Kiko Rivera, quien reaccionó de forma airada, también en redes sociales, para exponer lo siguiente: "Para todos aquellos que preguntan, en 2016 tuve una subida de azúcar, pero no me diagnosticaron diabetes. Gracias, un besito".

Independientemente de lo que ocurriera seis años atrás, la realidad es que al hijo de Isabel Pantoja se le abre en la actualidad un nuevo horizonte en el que tendrá que vigilar especialmente su salud. La diabetes es un problema crónico que surge cuando el páncreas tiene una generación insuficiente de insulina. Como bien se ha podido comprobar en el ejemplo de Kiko Rivera, uno de los síntomas más frecuentes es lo que en términos médicos se conoce como hiperglucemia, es decir, altos niveles de azúcar en sangre.

Otros de los síntomas más habituales pueden ser la pérdida de peso, una producción de orina más alta de lo habitual o sensación de cansancio constante. Eso sí, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que, efectivamente, el componente genético es clave a la hora de explicar este problema de salud, aunque algunos especialistas apuntan que la enfermedad prácticamente nunca se adquiere directamente por la herencia.

De lo que no cabe ninguna duda es que ese procedimiento que acompañaba al anuncio de Kiko Rivera, el de medirse el azúcar en sangre, pasará a ser una práctica recurrente en su día a día. El tratamiento de la diabetes se basa en la administración de insulina, bien a partir de inyecciones (conocidas como multidosis) o a través de una bomba de infusión continua de insulina.

Según Kiko Rivera, su diabetes es "herencia" de su madre, Isabel Pantoja. Gtres

Además de ello, la Sociedad Española de Diabetes recuerda que "tan importante el control de la glucemia como el del peso, la tensión arterial, los lípidos (colesterol, triglicéridos), las revisiones periódicas y el estilo de vida para prevenir y detener las complicaciones". Por todo ello, Kiko Rivera tendrá que empezar a vigilar su dieta.

[Más información: La enfermedad de Concha Velasco por la que necesita cuidados las 24 horas del día]

Sigue los temas que te interesan