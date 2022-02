La enfermedad de Isabel Rábago que le produce mareos, náuseas y vómitos

Periodista, escritora, jurista... Parece difícil encontrar a alguien en el universo Mediaset con un currículum más completo y brillante que el de Isabel Rábago (47 años). La colaboradora televisiva se dio a conocer en el mundo de la prensa rosa a través de su presencia en medios como TVE o Antena 3, aunque el verdadero salto lo dio en 2015 cuando formó parte del elenco de participantes de Supervivientes.

Sin embargo, vamos a hablar de su experiencia en otro reality, desarrollado a muchos menos kilómetros de distancia, concretamente en la localidad madrileña de Guadalix de la Sierra. Allí tuvo lugar, en 2021, la primera edición de Secret Story: la casa de los secretos, un formato que juntó, entre otros, a Luca Onestini (28), Cristina Porta (31), o Luis Rollán (45), gran amigo de la comunicadora.

Pero si hubo una concursante con la que saltaron chispas esa fue, sin duda, Lucía Pariente (58). La madre de una de sus amigas, Alba Carrillo (35), al principio gozó de cierto respeto por parte de Isabel Rábago, un estatus que se rompió a partir de ciertas situaciones. La gota que colmó el vaso estuvo relacionada con un asunto de la salud de la periodista.

La nominación de Lucía por parte de Rábago generó un cruce de acusaciones a tres bandas, con Alba Carrillo como tercer vértice desde el plató, una decisión que Isabel justificó de la siguiente manera: "Durante todos estos días tengo presente que es una persona a la que quiero y respeto. Ese vídeo, si es de otra persona, mi reacción hubiera sido diferente. Además, no explica mi reacción. Parece que me levanto y grito, pero yo llevaba 48 horas sin dormir tomando pastillas por una migraña que ya había vivido en la casa, con una grave crisis y lo único que quería eran cinco minutos de soledad. Lo primero que hago es pedirle disculpas. Después me encuentro un vídeo de ella dejando ver que yo llevo la batuta. Yo precisamente no".

Dejando a un lado las polémicas propias del concurso, si nos centramos en las declaraciones de Isabel Rábago, parece que las migrañas son una constante en su vida, tal y como luego se encargó de corroborar ella misma durante una intervención en otro espacio de Telecinco, Ya son las ocho, presentado por Sonsoles Ónega (44).

Rábago ejemplificó en esas declaraciones algunos de los síntomas típicos de las migrañas, una enfermedad que está considerada como la sexta con más prevalencia a nivel mundial. Este dolor de cabeza puede estar acompañado de mareos, náuseas, vómitos o sensibilidad hacia la luz y el sonido, lo que explicaría que la periodista deseara tener, en aquel momento, "cinco minutos de soledad".

Respecto a los tipos que existen, el doctor Jesús Porta diferencia entre las migrañas con aura y sin aura, en función de si el paciente pierde o no parte del campo de visión. Este mismo especialista también explica otra clasificación, esta en función de la periodicidad de los ataques de migrañas. En base a esto, habla de migraña episódica -se da durante menos diez días al mes-, episódica de alta frecuencia -de 10 a 15 días al mes- y crónica -si se da más de 15 días al mes-. En el caso de Isabel Rábago, ella misma ha hablado en alguna ocasión de sufrir migraña episódica.

Los neurólogos explican que el origen de las migrañas está en una suma de factores genéticos -los antecedentes familiares suelen jugar un papel clave- y ambientales, estando relacionados estos últimos con el estrés y la tensión, principalmente

Respecto a su tratamiento, hay numerosas opciones, escogiendo la que mejor se ajuste al diagnóstico del paciente y teniendo en cuenta, además, los posibles efectos adversos. En este sentido, la fórmula más habitual es el uso de determinados fármacos, ya sean preventivos o para el alivio, junto a pautas de autoayuda y cambios en el estilo de vida.

