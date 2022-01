La enfermedad de Avril Lavigne que la llevó a "aceptar la muerte"

Poco queda ya de la chica catapultada al estrellato en 2002 con el disco Let go. Avril Lavigne (37 años) ya es sobradamente conocida a nivel internacional gracias a una carrera que si bien no ha llegado a las cotas que se imaginaban con éxitos como Complicated o Sk8er boi, al menos sí que permite que, veinte años después, goce de una buena reputación, como demuestra la expectación que ha generado el próximo lanzamiento de un nuevo álbum, Love Sux.

Sin embargo, el de Avril Lavigne es un ejemplo más de que el dinero no siempre es sinónimo de felicidad. Si en 2010 Forbes la colocaba como una de las jóvenes más ricas del mundo, gracias a una fortuna valorada en 100 millones de dólares, poco tiempo después la artista canadiense vio también la cara amarga de la vida por culpa de un problema de salud: la enfermedad de Lyme.

La cantante contrajo esta enfermedad en 2014 y, pocos años después, en 2018, se abría totalmente a sus fans a través de una emotiva carta en la que aseguraba que "había aceptado la muerte" mientras escribía una canción postrada en la cama. No es de extrañar, por tanto, que evoque aquel recuerdo como uno de los momentos "más aterradores" de su vida.

En esa misma carta, Lavigne reconocía que "para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo". La razón que le llevó a tomar esta decisión fue que "no solo o solo es parte de mi vida, necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme".

Características

Su alegato cobró todavía más sentido cuando se conoció que otro cantante de alcance internacional, Justin Bieber (27), padecía el mismo problema. Pero ¿en qué consiste la enfermedad de Lyme? Se trata de una infección transmitida por la picadura de una garrapata y relacionada con una serie de bacterias conocidas como borrelia mayonii.

El nombre de esta enfermedad, descubierta en 1976, se debe a que fue esa ciudad de Connecticut (Estados Unidos) donde se diagnosticaron numerosos casos. Sí, el origen de este problema de salud podría estar en Norteamérica, especialmente en determinados bosques donde habitan las garrapatas, pero el cambio climático provocó que este arácnido se expandiera por diversos puntos del globo, incluida España, donde si bien no hay datos exactos, algunas fuentes apuntan a que cada año podrían darse unos 40.000 casos.

Los síntomas más habituales son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares y de las articulaciones, y sarpullidos, aunque ese cuadro no siempre facilita el diagnóstico, como sucedió con la propia Avril Lavigne, quien explicó que pasaron meses antes de que algún médico le dijera de lo que realmente sufría, llegando incluso a recibir diagnósticos erróneos relacionados con la depresión.

El problema es que, sin tratamiento, la enfermedad de Lyme puede tener consecuencias severas, como anomalías en el funcionamiento del corazón o disfunción del cerebro y los nervios. Por eso es importante detectar cuanto antes la picadura de la garrapata y ponerlo en conocimiento de un médico, ya que este hecho puede facilitar el diagnóstico.

En cuanto al tratamiento, el uso de antibióticos es la vía más recurrente, aunque los especialistas inciden en el tratamiento precoz puede ser realmente útil, ya que con el empleo de, por ejemplo, doxiciclina puede ayudar a que no se desarrolle la enfermedad, siempre que se tenga una constancia previa de la picadura por parte de la garrapata.

