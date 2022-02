La enfermedad de Tamara Gorro por la que ha estado mucho tiempo en la cama

Era una historia de amor con casi todos los ingredientes para llenar muchas páginas de papel cuché. Un rostro televisivo sobradamente conocido por sus apariciones en uno de los programas con más tirón, un futbolista que militaba entonces en el Real Madrid... Eso sí, lejos de ser un amor pasajero, la relación entre Tamara Gorro (35 años) y Ezequiel Garay (35) se fue consolidando, llegando a pasar por el altar y a tener dos hijos.

De hecho, esta historia de amor parecía tener un punto idílico, sensación que queda ratificada con la sorpresa que generó el anuncio de la separación de la pareja. Pero más allá de los posibles motivos, la gran noticia que ha dejado la ruptura está relacionada con el estado de salud de la propia Tamara Gorro.

Tamara Gorro desveló en sus redes sociales que sufre depresión. Instagram

La madrileña ha acabado con las especulaciones a través de unas stories en su perfil de Instagram. En unos vídeos grabados mientras esperaba a que sus hijos salieran del colegio, Tamara Gorro ha desvelado que "llevo varios días queriendo dar este mensaje pero no tenía fuerzas. Lo llevo aquí dentro y lo tengo que soltar". La influencer y tertuliana daba más detalles, destacando que se trata de "una enfermedad que padecen millones de personas" y con la que lleva combatiendo "un año y medio". Con el diagnóstico en la mano, Tamara Gorro padece "una depresión con un grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental".

Prejuicios

Afortunadamente, nuestra sociedad para ir avanzando en el largo camino hacia la concienciación de la importancia de la salud mental, una tarea a la que Tamara Gorro quiere sumar su granito de arena: "La depresión es una causa de muerte, yo me he tirado muchísimo tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas, y no ayudan nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar", proclama.

A partir de las explicaciones de la protagonista, se puede deducir que padece lo que en psicología se cataloga como trastorno depresivo mayor, un tipo de depresión que se da cuando el paciente se muestra extremadamente apático, concentrando la mayoría de los síntomas del cuadro depresivo. En los casos más severos, diagnosticado como estupor depresivo, el afectado se encuentra inmóvil, llegando a rechazar incluso la bebida y la comida.

La madrileña está haciendo un gran esfuerzo para recuperarse. Además está recibiendo atención psiquiátrica. Gtres

El tratamiento de esta depresión es, a grandes rasgos, similar a la de otros tipos, es decir, a partir de la combinación de fármacos y terapia. En el primer grupo se recurre de forma más habitual a los antidepresivos, cuya función es tratar de regular y equilibrar los neurotransmisores, la cara más física de esta enfermedad. Por otro lado, la psicoterapia se ha comprobado como uno de los métodos más eficaces para evitar recaídas, ya sea a través de la terapia interpersonal, la cognitiva o la conductual.

Volviendo al caso de Tamara Gorro, uno de los daños colaterales que conlleva su popularidad es la exposición en redes sociales y, por tanto, ser objeto de potenciales comentarios tóxicos, mensajes que, por otro lado, reflejan a la perfección la gran cantidad de falsas creencias que siguen arraigadas en la sociedad en relación a la depresión. "Hay comentarios que de verdad a mí no me afectan porque cerraría las redes, afortunadamente son cuatro, pero sí les puede llegar a personas que les afecte y les haga daño. Comentarios como los que me hicieron cuando subí el vídeo del viaje diciendo que si 'no estaba mala', que si no 'estaba triste', 'si está bailando', 'ah, mira, si se va a la peluquería'. ¿Pero qué sabéis lo que la gente pasamos? De verdad, ¿tenemos que quitarnos la vida? Al revés, tendremos que tener fuerza para salir adelante, para superar esta enfermedad que es una mierda, que acaba con la vida de millones de personas", comentaba la propia influencer en los vídeos que colgó en Instagram.

