Tamara Gorro desvela que sufre depresión con grado bastante grave y ansiedad mental

Tamara Gorro (35 años) está viviendo una de las épocas más difíciles de su vida. Tras su inesperada separación de Ezequiel Garay (35), después de 12 años de relación y dos hijos en común, la influencer decidió tomar distancia y se marchó de España durante unos días. Ya de vuelta en casa con los suyos, la de Móstoles ha comenzado a retomar poco a poco su vida, tanto la física como la virtual. Ha sido precisamente con ellos, con sus seguidores con quienes ha querido sincerarse como nunca, poniendo nombre y apellidos a la enfermedad que sufre.

"Llevo días queriendo lanzar este mensaje. Yo no soy nadie importante, pero considero que tengo este perfil en el que me puedo hacer eco de cosas que puedan ayudar. La enfermedad que tengo la tienen millones de personas, yo llevo un año y medio combatiéndola", ha comenzado desvelando desde el asiento de su coche.

"Yo tengo el diagnóstico de una depresión con grado bastante grave y trastorno de ansiedad y ansiedad mental. La depresión es una causa de muerte, me he tirado muchísimo tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas, y no ayudan ciertas pocas", ha continuado explicando, visiblemente nerviosa, pero también con una gran seguridad en sí misma.

Tamara Gorro se ha sincerado sobre su enfermedad en unas 'stories' en sus redes sociales. Instagram

Pese a que por fin ha desvelado qué es lo que le sucede, su intención ha sido en realidad otra, mandar un mensaje de apoyo a aquellos que están pasando por una situación similar a la suya y poner freno a las personas que critican a los que padecen enfermedades mentales y los métodos que utilizan para superarlo. "A mí no me influyen esos mensajes, pero pueden hacer mal a gente que lo está pasando. Como cuando subí el video del viaje a Estados Unidos, en el que me ponían: '¡Qué fuerte!, ¿pero esta no estaba mala?'; '¿Pero no estaba triste?'; '¿Esta qué hace bailando?'; 'Mira, ¡y se va a la peluquería y se pone el labio rojo!’. ¿Pero qué sabéis lo que la gente pasamos? ¿Qué tenemos que quitarnos la vida?", ha preguntado muy indignada.

Para que se entiendan estos actos, Tamara Gorro ha querido explicar que las personas que sufren depresión necesitan esas pequeñas cosas "para seguir adelante". "La depresión es causa de muerte. Yo me he tirado mucho tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que muchísimas personas, y no ayudan nada ciertas cosas".

Tamara Gorro tiene la determinación de superar su enfermedad y recuperar las riendas de su vida. Instagram

Por suerte, ella ha sabido refugiarse en quienes más la quieren, dejando de lado los comentarios más hirientes y centrándose en su recuperación. Sobre su propia depresión, ha contado que su psiquiatra le ha ajustado la medicación ya que no descansaba bien. "Cada vez estoy mejor, pero nos tenemos que permitir estar mal", ha dicho antes de despedirse, enviando un importante mensaje que sus seguidores han agradecido.

[Más información: Tamara Gorro toma una drástica decisión y abandona España para recuperarse de su enfermedad]

Sigue los temas que te interesan