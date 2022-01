Tamara Gorro toma una drástica decisión y abandona España para recuperarse de su enfermedad

Un día después de celebrar su 35 cumpleaños, Tamara Gorro ha tomado una sorprendente decisión. Abrumada por la situación que vive, tanto por la enfermedad que padece como por el interés mediático que se ha creado en torno a su separación de Ezequiel Garay (35 años), la madrileña ha decidido hacer las maletas y dejarlo todo atrás.

Así lo ha compartido con su 'familia virtual', como llama a sus seguidores de Instagram, a través de un post en el que anuncia que se marcha temporalmente de España. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'. Así lo tomo yo", comienza explicando la influencer, que explica que el objetivo es estar "desconectada, coger aire y mimarme".

Un viaje que va a emprender sola, aconsejada por quienes más la quieren, su familia y amigos, conscientes de que en estos momentos lo que necesita es coger distancia. "Y tienen razón, debo hacerlo por mí por los míos", desvela, pues cree que en estos momentos está siendo bien aconsejada y cubrirán sus espaldas el tiempo que lo necesite.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

"Es la primera vez que voy a hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mí misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada", sigue escribiendo.

Su intención es, además, volver muy pronto con "esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió. Voy a cogerla de la mano y a traerla. Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando", termina Gorro, que se despide de todo el mundo con un mensaje cargado de amor: "me hacéis bien. Os quiero y siento cerca".

Los últimos días, y especialmente las últimas horas, han sido un torbellino de emociones para Tamara Gorro. El día previo a su 35 cumpleaños compartía en Instagram sus stories más desgarradoras, en las que mandaba una petición desgarradora: "Estoy enferma. Basta ya, no puedo más", suplicaba a la cámara sin poder contener las lágrimas.

Tamara Gorro ha pasado por unos momentos muy duros. Instagram

Tras conocerse su separación de su marido, que ella augura es algo temporal, han sido varias las personas que han aprovechado para salir a la palestra pública para desvelar los supuestos motivos de su ruptura, lo que ha hecho mucho daño a Tamara. "Intento salir, pero es imposible con gente así, con gente que se sube al carro y miente. "¡Que soy una persona muy normal! Pero no puedo más. Por favor", decía en un último ruego.

Unos días antes, Tamara Gorro concedía una entrevista en la que desvelaba que pese a que no se encuentra "bien" su intención es "recuperarse". "Ya he estado bastante tiempo metida en la cama y el camino ahora es recuperarme", aseguraba. Además, dejaba a un lado los motivos de su separación con el exfutbolista, asegurando que no se trata de algo definitivo y que podrían darse una segunda oportunidad: "Nuestra intención es morir juntos", sentenciaba.

[Más información: La desgarradora petición pública de Tamara Gorro: "Estoy enferma. Basta ya, no puedo más"]

Sigue los temas que te interesan