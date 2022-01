La desgarradora petición pública de Tamara Gorro: "Estoy enferma. Basta ya, no puedo más"

Tamara Gorro (34 años) está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La madrileña no solo está batallando contra una depresión que quiere superar cuanto antes, también está haciendo frente a la separación de su marido, Ezequiel Garay (35). Una ruptura que ella asegura que será temporal, "nuestra intención es morir justos", llegó a asegurar, y que, sin embargo, la ha colocado una vez más en el punto de mira.

Siempre dispuesta para su 'familia virtual', como ella llama a las más de dos millones personas que la siguen en redes sociales, la influencer ha reaparecido en su Instagram compartiendo una serie de stories en los que ha lazado su mensaje más desgarrador y desesperado, un "basta" que ha pronunciado con lágrimas en los ojos, consciente de que necesita una tregua para poder mejorar.

A apenas unas horas de celebrar su 35 cumpleaños, la de Móstoles ha visto como varias personas han salido al foco público para desvelar los supuestos motivos de su ruptura. "Basta ya", comienza diciendo en el vídeo, en el que se ve que está totalmente abatida.

Tamara Gorro

"No puedo más. Estoy enferma y me está costando mucho todo", continúa diciendo, asegurando que seguirá atendiendo a la prensa pese a que haya informaciones que no le gusten. Lo que a ella más le molesta es lo que se está diciendo sobre el padre de sus hijos, "no juzgo ni voy a malmeter, pero la gente que se está subiendo al carro, mintiendo y dejando mal a Ezequiel...", añade, teniendo que parar varias veces su relato por las lágrimas.

Es precisamente esto lo que la hizo intervenir en el programa Viva la vida, cuenta, "intenso salir, pero es imposible con gente así, con gente que se sube al carro y miente. "¡Que soy una persona muy normal! Pero no puedo más. Por favor", dice en un último ruego Tamara, que en ningún momento del vídeo puede contener las lágrimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Hace unos días Tamara Gorro concedía una entrevista en la que desvelaba que pese a que no se encuentra "bien" su intención es "recuperarse". "Ya he estado bastante tiempo metida en la cama y el camino ahora es recuperarme", aseguraba. Además, no quiso entrar en los posibles motivos de su separación con el exfutbolista, asegurando que no se trataba de algo definitivo y que podrían darse una segunda oportunidad que, sin duda, sería el mejor final posible.

[Más información: Tamara Gorro, tras su separación de Ezequiel Garay: "Nuestra intención es morir juntos"]

Sigue los temas que te interesan