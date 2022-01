Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan tras 12 años de relación y dos hijos en común

Tamara Gorro (34 años) y Ezequiel Garay (35) se separan. La pareja, que llevaba 12 años de unión, y nueve de casados, ha decidido tomar caminos separados. Una triste noticia que ha desvelado la propia influencer a través de un vídeo en sus redes sociales, titulado Gracias por estos doce años. "Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", ha comenzado la explicación la que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa.

Gorro ha querido dejar claro, además, que, de momento, no se trata de una ruptura definitiva: "Nos vamos a separar, que no divorciar". Visiblemente rota, conteniendo las lágrimas, Tamara ha añadido: "Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido. Consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta, o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos".

Tamara ha explicado que esta decisión no es actual; es de hace tiempo. Llevaban meses viviendo juntos sin ser ya pareja. "¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo ahora? Antes no lo he dicho porque la decisión no estaba tomada. Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero llegó un momento que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terninar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos", ha asegurado.

La influencer habla con inevitable dolor, y es que, sostiene, "evidentemente hay amor". En el vídeo, Gorro puntualiza que su objetivo con este anuncio era adelantarse a posibles rumores. "Evidentemente, se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar. Eso implica que tengamos que estar en diferentes casas y no quiero alimentar rumores. Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo", ha apostillado.

Por su parte, Ezequiel ha utilizado sus Stories de Instagam para compartir el vídeo de su todavía mujer, y postear lo que sigue: "No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y, pase lo que pase, siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos".

