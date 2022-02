La presentadora Anna Simón anuncia que está embarazada de su primer hijo

Anna Simón (39 años) está embarazada de su primer hijo. Así lo anunció ella misma la noche de este viernes 11 de febrero de 2022 en sus redes sociales. La presentadora, que a día de hoy se encuentra alejada del foco mediático, sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que se muestra muy sonriente y con su incipiente tripa.

Aunque suele ser muy activa en su perfil de Instagram, nada hacía presagiar que Anna Simón estuviera esperando su primer hijo. Hasta ahora lo había disimulado muy bien gracias a sus estratégicos posados.

"Tic tac", escribió junto a la instantánea colgada en sus redes que también acompañó del hashtag #babyiscoming. En pocos minutos, la publicación se llenó de un sinfín de 'me gusta' y comentarios por parte de sus seguidores, quienes se han alegrado por la noticia. Destacan los mensajes de reconocidas personalidades como Tamara Gorro (35), quien escribió "Felicidades, preciosa". Cristina Pedroche (33), por su parte, se ha puesto feliz porque se convertirá en tía en los próximos meses, mientras que Josie (40) ha celebrado con una serie de iconos de aplausos y corazones.

Hasta ahora se desconoce el sexo del bebé, cuántos meses de embarazo tiene Anna y la fecha prevista para convertirse en madre. De momento, la que fuera colaboradora de Zapeando, únicamente se ha limitado a anunciar la buena nueva.

Aunque siempre ha sido muy reservada con su vida personal, en alguna ocasión Anna Simón habló sobre la maternidad. En TV3 comentó: "No tengo hijos, voy tarde, pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?".

Anna Simón en una imagen de archivo. Gtres

Anna Simón, quien durante muchos fue uno de los rostros más representativos de la televisión, ahora se encuentra alejada de la pequeña pantalla. En junio de 2020 finalizó su contrato con Atresmedia y no fue renovado. Así, puso fin a su participación en Zapeando, donde fue sustituida por Lorena Castell (41). En su trayectoria televisiva también figura su paso por programas como El Hormiguero o Tu cara me suena. Aunque el pasado verano regresó a la mencionada cadena para una participación en Pasapalabra, su presencia en plató fue muy breve.

Actualmente, se tienen noticias de ella gracias a sus constantes publicaciones en Instagram, plataforma que ha convertido en su herramienta de trabajo y donde atesora más de 700.000 seguidores. Anna Simón trabajo con marcas como Nestlé o Banco Sabadell y por cada publicación, según explicó en su momento un experto en marketing de influencers a EL ESPAÑOL, puede conseguir entre 1.400 y 2.600 euros por colaboraciones puntuales.

