La doctora Pepe, primera en prescribir la 'vacuna contra la migraña' en un centro privado en España

Desde hace años, la doctora Alessia Pepe investiga los dolores de cabeza, un síntoma con el que llega el 60% de los pacientes que acuden por primera vez a su consulta de Neurología del Hospital Quirónsalud de Tenerife. Sin embargo, su trayectoria fue un poco diferente a la de mayoría de médicos españoles. Nacida y criada en Italia, en el instituto escogió humanidades para aprender latín y griego, pese a que desde muy joven supo que quería ser médico. "En Italia el acceso a la universidad es completamente libre, lo que estudiamos en el instituto puede ayudar, pero no te perjudica. Tenemos un examen de acceso parecido al MIR -la prueba para entrar en la especialidad en España-", explica a MagasIN.

Estos conocimientos, asegura, le ayudaron en la universidad. "La mayoría de la terminología médica es de origen latino. Para comprender bien el significado, el saber latín ayuda muchísimo", afirma. Su interés por los estudios clásicos no le hizo desviarse de su camino y entró en Medicina, tal y como siempre había soñado. "Como todos los que deciden estudiar medicina, esto es por vocación. También es verdad que me encantan las actividades que suponen un reto, el poderme superar, confrontarme continuamente con algo, con un aprendizaje continuo".

Quizá por ese ímpetu tenaz, de trabajo y mejora constante eligió la especialidad de Neurología que, si bien "es muy gratificante y estimulante", también es un gran reto que, en ocasiones, se puede volver frustrante. "He visto que el cerebro es el verdadero corazón del cuerpo humano. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del cerebro, pero todavía seguimos sin saber muchas cosas. Sigue siendo un órgano misterioso y muchas enfermedades neurológicas con crónicas. A veces no hay tratamiento, no hay solución", lamenta.

Por eso, además del acompañamiento a los pacientes, un factor clave de su trabajo es la investigación. Aunque atiende a pacientes con todo tipo de patologías, por razones personales, la doctora Pepe se ha centrado prácticamente durante toda su carrera en el tratamiento de la migraña y el dolor en general. "El tratamiento de la migraña y del dolor en general es lo que más me interesa sinceramente y lo que más intento propulsar. También es por un motivo muy práctico, ya que la mayoría de pacientes que llega a consulta tiene dolores de cabeza y llegar a un diagnóstico correcto entre cefalea, migraña u otro tipo de dolor es bastante importante para nosotros como neurólogos".

Así, para estar al día de todas las novedades se mantiene en contacto con grupos de estudio de Italia y otras partes del mundo. Porque, si en medicina en general hay mucha innovación, en neurología aún más. "Hay tanto campo de investigación que hay descubrimientos día tras día. No te puedes perder una semana porque puede haber un tratamiento nuevo para esclerosis múltiple o una investigación nueva para la prevención del Alzheimer".

'Vacuna' contra la migraña

En este afán por innovar y buscar nuevos tratamientos, el equipo de la doctora Pepe fue el primero de un hospital privado de España en prescribir la conocida -coloquialmente- como 'vacuna contra la migraña'. "Es un tratamiento de prevención diseñado de manera específica para la migraña y se llama erróneamente 'vacuna' porque se inyecta mensualmente. Se empezó a usar primero en Estados Unidos en 2018, y en noviembre de 2019 la Agencia Europea del Medicamento lo aprobó", afirma. Esta medicación se puede recetar a pacientes que tengan una "migraña episódica de alta frecuencia -sufrir migraña más de 8 días al mes- o migraña crónica -más de 15 días al mes-".

Pregunta: ¿Cómo funciona esta 'vacuna'?

Respuesta: Se trata de un anticuerpo monoclonal de origen humano, es decir, una inmunoterapia, un anticuerpo. Lo que hace es bloquear una proteína llamada CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), que genera las crisis migrañosas. Se ha visto que los pacientes que sufren crisis migrañosas tienen en la sangre más cantidad de este péptido. Entonces, lo que hace esta molécula es bloquear la proteína y así reducir tanto la intensidad como la frecuencia del dolor.

La doctora asegura que es "un tratamiento muy seguro" y que los pacientes pueden llegar a administrarse solos en casa. "No he visto ningún efecto efecto adverso, excepto un poquito una reacción en el sitio de la inyección", sostiene la doctora. Además, su eficacia está más que comprobada. "Se ha demostrado que puede reducir hasta en un 50% los días de migraña al mes y tiene la gran ventaja de que en dos semanas podemos saber si es efectiva o no en cada paciente".

Todo ello supone una gran mejora en la calidad de vida de los pacientes ya que, si bien no es una enfermedad mortal, en España afecta a entre el 13% de la población. Es la enfermedad neurológica con más prevalencia en nuestro país y, según el Global Burden of Disease Survey de 2016, es el sexto trastorno más prevalente a nivel mundial. Además, en España el 80% de las personas que lo padecen son mujeres de entre 20 y 40 años, siendo esta enfermedad la segunda causa de discapacidad entre la población femenina. "Imagínate estar diez años con migrañas. Lo que supone también en absentismo laboral... Este tratamiento supone una gran mejoría en la calidad de vida para el paciente".

Vida sana

Esta 'vacuna' se tiene que aplicar una vez cada cuatro semanas, generalmente durante un periodo de entre 6 y 12 meses. Después de ese periodo, se hace un descanso para ver la evolución, pero la doctora declara que aún no se sabe cuánto tiempo duran los efectos, una vez termina el tratamiento. "Esto es lo que estamos viendo porque como es un tratamiento tan nuevo aún no hay ensayos clínicos a cinco o 10 años".

La doctora considera que "por el mecanismo de acción, por el carácter crónico de la migraña, es probable que el paciente tenga una fase de remisión más o menos larga tras el tratamiento, y luego una recaída. Entonces habría que volver a recetárselo. Pero esto es una opinión solamente basada en mis años de experiencia tratando estas enfermedades, no en ningún estudio comprobado", subraya.

En este sentido, la doctora Pepe recuerda que, como en la mayoría de enfermedades, influye mucho "el estilo de vida del paciente". "Hay toda una serie de factores que pueden afectar: el estrés, la ansiedad, el insomnio, la alimentación, la falta de actividad física, el sobrepeso... Dependiendo de todo eso, el paciente podrá tener una fase de remisión más o menos larga". Como consejo para cuidar nuestro cerebro, la doctora recurre a ese latín que aprendió en el instituto: Mens sana in corpore sano -mente sana, cuerpo sano-.

"Me encanta esa cita porque ese principio lo dice un poco todo. La dieta saludable, el ejercicio físico diario, dormir bien, evitar el tabaco y el alcohol, que son dañinos para el cerebro... Al final es como un músculo y todo lo que no se usa se acaba atrofiando. Hay neurólogos que mandan actividades muy estimulantes como aprender nuevos idiomas o a tocar un instrumento... Todo eso es lo que podemos hacer para mantenerlo lo más saludable posible", concluye.

