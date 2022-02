Rocío Carrasco responde como nunca a José Ortega Cano: "Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches"

El programa especial que emite Telecinco, Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado, está dando mucho de qué hablar. No sólo por descubrir los espacios más privados de la vida de La más grande, sino porque se están desvelando, de la mano de su hija mayor, Rocío Carrasco (44 años), nuevos detalles del distanciamiento familiar. El motivo real por el que Carrasco retiró la palabra a su "familia mediática", como ella la define.

En concreto, este pasado viernes 18 de febrero se han hecho públicas las controvertidas declaraciones que Gloria Mohedano (67), Rocío Jurado, José Ortega Cano (68), Amador Mohedano (68), José Antonio Rodríguez y Juan de la Rosa realizaron en el tribunal de La Rota, en 2002, para que la protagonista de esta serie-documental consiguiera la nulidad eclesiástica de Antonio David Flores (47).

Pero más allá de esta importante cuestión, clave en el contencioso familiar, Rocío Carrasco se ha mostrado especialmente dura con el diestro y último marido de su madre. Le ha respondido como nunca antes, tajante y expeditiva. Recientemente, Ortega calificó el comportamiento de juventud de Carrasco como "irregular". Algo que la mujer de Fidel Albiac (49) no ha pasado por alto.

Rocío Carrasco durante la emisión de 'Licencia para hablar', en Telecinco.

"Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo", ha afirmado Rocío. Una declaración en alusión -así se entendió también en redes sociales- al accidente de tráfico en el que se vio involucrado el torero en mayo de 2011, y con el que perdió la vida otro conductor. "Puede que irregular algo haya hecho en mi vida, como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches… No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal", añade.

Sostiene Carrasco que todo lo que ha hecho en su vida se ajusta a la legalidad: "Me fui a los 18 años de mi casa con el ser y luego mi vida se sabe entera". Al cabo, reflexiona: "Ya quisiera Ortega Cano que mi comportamiento irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa".

En un momento dado, reconoce que "borraría" a José Ortega Cano de su vida si pusiera: "Si me lo preguntas te diría que sí, no por nada, con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado, pero creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida ella hubiese estado mejor".

Rocío, contra su "familia mediática"

Después de ver todas las declaraciones de la familia en La Rota aquel 2002, se puede colegir que Rocío Carrasco ha demostrado que lo que contó en la primera parte de su documental también lo vivieron de alguna forma sus familiares. Todos ellos hablan de una relación de dos personas muy inmaduras por la edad, de un Antonio David muy embaucador y de un matrimonio tormentoso a raíz de tener a su primera hija, Rocío Flores (25).

José Ortega Cano en una imagen de archivo fechada en enero de 2022. Gtres

Tanto José Antonio Rodríguez como Gloria, Amador y el propio Ortega Cano reconocen que el trato que tenía Antonio David con Rocío Carrasco no era el adecuado y que llamaba la atención. Especial hincapié se le ha puesto a las palabras de Rocío Jurado, una madre que conocía en todo momento el sufrimiento que su hija estaba pasado: "Él dejaba sola a Rocío en la playa, si ella quería irse a casa, le daba las llaves del coche y ella no conducía. Un día se desvaneció mi hija en mis brazos".

La más grande también contó ante ese tribunal que Antonio David "se mofaba de ella, él no se comportaba como esposo, la maltrataba psíquicamente". Ortega Cano también declaró en ese tribunal e hizo saber que Antonio David no tenía un buen comportamiento como marido de Rocío Carrasco: "No sólo no tenía amor a su esposa, ni a sus hijos ni a sus padres".

José Antonio Rodríguez, tío de Rocío Carrasco, que sigue afirmando que mintió en La Rota, declaró lo siguiente: "Estando embarazada del segundo hijo, sale el lío de Antonio David con Sonsoles, muchas veces durmió en el coche y en el jardín porque llegaba tarde y Rocío jurado no le permitía la entrada".

Un testimonio que confirma también Gloria Mohedano: "Estando embaraza del niño ya hubo problemas serios en Chipiona. Tenía un comportamiento con mucha guasa. Se iban a la playa, Rocío se venía andando porque él se quedaba con más chicas en la playa. Tontea con Sonsoles. Él volvía a casa cuando quería, había mucha tensión, lo viví".

Unas declaraciones que se hicieron hace años para conseguir la nulidad eclesiástica. Manifestaciones que Rocío Jurado hizo también públicas en varias ocasiones en los platós de televisión, pero que ahora todos los miembros niegan.

[Más información: El nuevo 'look' de Rocío Carrasco, analizado por expertos: el mensaje que transmite con su imagen]

Sigue los temas que te interesan