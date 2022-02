Eugenia Osborne confiesa cómo es su verdadera relación con Juan Melgarejo tras la separación

Hace unos días, Eugenia Osborne (36 años), una de las hijas mayores de Bertín (67), copó los titulares de los medios de comunicación por una graciosa anécdota o desliz sobre el embarazo de su hermana pequeña, Claudia (33).

Durante un evento público, desveló, sin darse cuenta, el nombre de la hija que espera Claudia. "Se llamará Micaela", informó, sonriente, sin ser consciente de que estaba dando una 'primicia'.

Un nombre que la hija menor de Bertín ni siquiera había contado a su padre, Osborne. Ahora, Eugenia ha reaparecido en la fiesta de Harper's Bazaar y Caudalie y, sonriente y desenfadada, ha contado si su hermana se enfadó, o no, con ella por su suerte de indiscreción: "No me di cuenta, estaba tan cansada que me salió tal cual. La llamé y le dije que lo siento, no me pasa nunca. Y Claudia me dijo 'no te preocupes, no pasa nada'".

Eugenia Osborne en una imagen de archivo. Gtres

Y añadió: "Nosotras no nos enfadamos nunca, estamos súper unidas y nos adoramos". Alejada del foco mediático para sobrellevar con tranquilidad el embarazo, Eugenia ha desvelado que Claudia se encuentra "muy bien".

"Ya se le nota mucho la barriga, está muy contenta y estamos todos deseando que nazca", comenta, ilusionada, ante la perspectiva de convertirse en tía de nuevo.

En cuanto a ella, la socialité confiesa que no tiene ganas de enamorarse tras su separación de Juan Melgarejo el verano pasado, con el que sigue teniendo una buenísima relación a pesar de cerrar la puerta a una posible reconciliación: "La verdad es que nos hemos querido tanto que hay que llevarse bien. Por los niños hay que hacerlo todo, y lo que te digo que él y yo nos queremos mucho y nos seguimos queriendo mucho y nos llevamos fenomenal".

Además, la empresaria ha dedicado unas bonitas palabras a la exmujer de Bertín, Fabiola Martínez (49), a quien confiesa que "quiero un montón", y a quien ha agradecido "lo fácil" que lo ha hecho todo tras su separación del artista hace poco más de un año.

Comunicado y motivos de la ruptura

A finales de julio de 2021, Eugenia y Juan decidían tomar caminos separados tras 14 años de matrimonio y tres hijos en común. "Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", posteó la hija del cantante de rancheras en sus redes sociales a modo de comunicado.

La separación "no sorprendió a nadie en la familia", como pudo conocer EL ESPAÑOL. Es más, ambos núcleos sabían que "las cosas no iban bien desde hacía tiempo". Eugenia y Juan "ya habían superado antes varias crisis, pero con la última decidieron separarse para no hacerse más daño".

Eugenia Osborne y su exmarido, Juan Melgarejo, en una imagen de archivo fechada en junio de 2019. Gtres

En aquel momento, se deslizó uno de los aspectos que podría haber erosionado la relación: ella "llevaba regular" los constantes viajes de Juan por motivos de trabajo. "En eso estaban muy distanciados, ella es más de casa y de echar raíces, y Juan es un hombre que viaja por trabajo". Malgarejo es experto en el sector del plástico y acaba de impulsar la creación de Partners Connect Holding, un grupo empresarial que une a varias empresas centradas en la generación y fomento de ecosistemas sostenibles.

La nueva casa de Eugenia

En octubre de 2021, este periódico se hizo eco en exclusiva de la nueva casa a la que se mudó Eugenia tras la separación. Tras abandonar el piso de alquiler donde vivía la familia al completo en la calle Alberto de Alcocer, en Madrid, Eugenia se mudó a un chalet adosado en un tranquilo barrio al norte de la capital.

Su nueva casa es una coqueta edificación de fachada de cemento en color rosáceo y ladrillo visto en la zona superior, puertas en negro y terrazas individuales. Tiene tres plantas distribuidas en 208 metros cuadrados. La vivienda dispone de jardín, patio central y garaje.

Fachada del chalet adosado en el que se ha instalado la hija de Bertín Osborne tras su separación. EL ESPAÑOL

La estructura del nuevo inmueble de la hija de Bertín consta de una planta baja con recibidor, distribuidor, salón comedor, cocina y baño. Una primera planta, donde se ubican las habitaciones, está compuesta por dos dormitorios, dos escaleras de acceso, un cuarto de baño y pasillo. Y la tercera planta posee una zona diáfana con dos habitaciones más.

Cabe recordar que Juan Melgarejo y Eugenia caminaron hacia el altar en abril de 2011, en la Iglesia de San Miguel, de Jerez de Frontera. Pocos meses después llegó al mundo su primer hijo, Juan (9), y en el otoño de 2013 nacieron de manera prematura las mellizas Sandra (8) y Leticia. Con este nacimiento doble la pareja se enfrentó a uno de sus episodios más duros, ya que Leticia no consiguió sobrevivir y falleció a los pocos días de nacer. En 2016 llegaba Tristán, que impregnó de alegría y esperanza todo el hogar.

