Eugenia Osborne y Juan Melgarejo, varias crisis y un motivo de ruptura: la verdad de la nueva ilusión de ella

Fue a finales de julio cuando uno de los matrimonios más longevos del panorama nacional decidía tomar caminos separados: Eugenia Osborne (35 años) y su marido, Juan Melgarejo, anunciaban su separación. Una nueva ruptura en el seno de los Osborne, tras la que protagonizaron Bertín Osborne (66) y Fabiola Martínez (48), quizás la más insospechada. Sea como fuere, 14 años de matrimonio y tres hijos en común es lo que edificaron Eugenia y Juan durante su relación amorosa. Tiempos felices hasta que dejaron de serlo.

"Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", posteó la hija del cantante de rancheras en sus redes sociales a modo de comunicado. Ni una sola manifestación más se ha producido por su parte, más allá de que hace unas horas respondiera a los medios de comunicación con un "estoy bien" desde su retiro en Cádiz. Silencio absoluto, al igual que el empresario Melgarejo, siempre tan discreto en lo que se refiere a lo mediático.

Eugenia junto a Melgarejo en mayo de 2016. Gtres

Eugenia está viviendo intensamente su primer verano como soltera. Se instaló en la casa que comparte con sus hermanas, y que perteneció a su madre Sandra, en la costa gaditana, en El Palmar. Esta misma semana una revista del corazón publicaba unas imágenes de Eugenia en buena compañía junto a Samuel Castillo, fisioterapeuta del Real Madrid baloncesto y expareja de la actriz Kira Miró (41). Decía la publicación que Eugenia "recupera la sonrisa" a su lado. ¿Está de nuevo ilusionada? JALEOS se ha puesto en contacto con una fuente de total solvencia y desmiente de pleno la información: "Se conocen, pero en esas imágenes había un grupo grande de gente".

Ni estaban solos ni su relación es tan profunda. Y se añade: "Te digo que ellos son los que menos se conocen. Es una foto bien cogida y nada más. Eugenia ahora mismo no quiere saber nada de hombres". Ella quiere vivir sin ataduras esta nueva etapa que se le ha brindado. Tanto ella como Juan Melgarejo solo tienen un objetivo en común: el bienestar de sus hijos. Por ellos harán las cosas bien, y por ellos también lo intentaron hasta el final. "Eso es lo único que les preocupa y en lo que están centrados. No va a haber ningún tipo de problema a ese respecto". Esta misma fuente sostiene que "se quieren mucho", pero el amor hace tiempo que se vició entre ellos.

La hija de Bertín Osborne junto a su exmarido y sus tres hijos en octubre de 2020. Gtres

La separación "no sorprendió a nadie en la familia". Es más, ambos núcleos sabían que "las cosas no iban bien desde hacía tiempo". Eugenia y Juan "ya habían superado antes varias crisis, pero con la última decidieron separarse para no hacerse más daño". Se desliza uno de los aspectos que podría haber erosionado la relación: ella "llevaba regular" los constantes viajes de Juan por motivos de trabajo. "En eso estaban muy distanciados, ella es más de casa y de echar raíces, y Juan es un hombre que viaja por trabajo". Cabe puntualizar que Malgarejo es experto en el sector del plástico y acaba de impulsar la creación de Partners Connect Holding, un grupo empresarial que une a varias empresas centradas en la generación y fomento de ecosistemas sostenibles.

Esta misma persona confirma que está todo bien entre ellos -si bien es cierto que la comunicación, mayoritariamente, se centra en los hijos en común-, que todo el tsunami inicial ya pasó: "Ella está calmada porque esta ruptura no es reciente y ya todo está digerido". Eugenia mira al futuro con esperanza e ilusión. A la vuelta del verano se mudará de casa y está volcada en el deporte más que nunca. Sus hermanas se han convertido en su gran apoyo y sostén: "Alejandra (43) y Claudia (32) no la dejan ni a sol ni a sombra". La preparación de la boda de Claudia "ha sido una vía de escape y entretenimiento para Eugenia en estos meses". Por último, se explica que no habrá ningún problema con el divorcio. Ya está todo hablado; solo tienen una empresa en común y será un trámite sencillo. Siempre se tuvo claro lo que era de cada uno.

El comunicado oficial

Fue el pasado 28 de julio, a través de las redes sociales, cuando Eugenia emitió un comunicado con el que ha zanjado todo tipo de especulaciones y ha querido informar a todos sus seguidores de su situación sentimental. "Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Agradezco y pido respeto a nuestra intimidad y la de nuestros hijos. Estas serán las únicas palabras que formularé respecto a esta nueva situación de nuestras vidas. Entre Juan y yo permanecerá siempre el cariño, amistad y profundo respeto".

La hija del cantante ha continuado con unas halagadoras palabras para el hombre con el que ha compartido su vida hasta ahora. "Es un hombre y padre maravilloso al que siempre estaré agradecida por los años que hemos compartido como matrimonio. Por encima de todo nuestra prioridad siempre será el bienestar, educación y amor hacia nuestros tres hijos. Un abrazo a todos", ha sido el mensaje que ha lanzado Eugenia en redes sociales.

El matrimonio decidió caminar hacia el altar en abril de 2011, en un enlace que tuvo lugar en la Iglesia de San Miguel, de Jerez de Frontera, una ciudad a la que toda la familia Osborne tiene mucho cariño. De hecho, allí se celebró el enlace de Bertín con Sandra Domecq, y también el de su hermana Alejandra. El acontecimiento reunió a la alta sociedad y a la nobleza española en una celebración que tras el acto religioso continuó en una de las fincas propiedad de la familia de la novia, llamada Santiago.

