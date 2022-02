Bertín Osborne reaparece tras posponer su gira por motivos de salud después de pasar la Covid

Bertín Osborne (67 años) tomó el pasado 1 de febrero una decisión complicada, suspender el comienzo de su gira, 40 años son pocos. Un concierto previsto para el 14 de febrero al que renunció por motivos de salud. Según explicaba en un vídeo compartido en su perfil de Instagram, aún arrastraba secuelas del coronavirus que tuvo durante las pasadas navidades. "Deciros que me encuentro extremadamente cansado y agotado", explicaba el cantante, que decidía parar porque no se encontraba bien.

Algo más de dos semanas después, el intérprete y presentador ha reaparecido disfrutando de una comida con amigos en un restaurante de Madrid, una cita que ha aprovechado para confesar que está "mucho mejor". "Ha habido 15 días muy malos, agotamiento absoluto y sentirme fatal, pero ya estoy perfecto. Diez después de terminar y darme el alta de la Covid, de repente me dio un bajón tremendo. Motivado también porque había parado todo y al final se me acumularon tantas grabaciones que ya no podía", ha explicado, relatando los complicados momentos que ha vivido en el último mes.

Bertín Osborne ya está recuperado y centrado en sus próximos proyectos. Gtres

Ha aprovechado estos 17 días que han pasado desde su comunicado para descansar en su casa de campo y coger energía para los muchos proyectos que tiene previstos. Aunque ilusionado, no tiene prisa por volver a subirse al escenario y ha decidido darse algo de margen. No será hasta el próximo 9 de mayo cuando comience la esperada gira, lo hará con ese concierto que tuvo que cancelar en el Teatro Calderón de Madrid y para el cual casi no quedan entradas.

Tras estas novedades, 2022 apunta a ser muy especial para Bertín Osborne. Atrás no solo deja su separación con Fabiola Martínez (49), madre de sus dos hijos pequeños, también esta enfermedad que le obligó las fiestas navideñas en solitario. "He pasado la Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos y nada, pues muy bien", explicaba el pasado 29 de diciembre, sin saber que unas semanas después seguiría arrastrando todavía algunas secuelas y tendría que posponer uno de los comienzos de gira más especiales de su carrera.

Las próximas semanas promenten ser muy emocionantes, no solo por motivos laborales, también porque en unas semanas dará la bienvenida a su nuevo nieto. Su hija pequeña, Claudia Osborne (33 años), se encuentra embarazada de su primer hijo, una niña de la que ya se conoce el nombre, desvelado por su otra hija, Eugenia Osborne (36). "Claudia se llama Claudia Micaela", ha explicado Bertín, a quien el nombre le parece "fenomenal porque es precioso".

