Bertín Osborne pospone sus próximos conciertos por motivos de salud: "No me encuentro nada bien"

Bertín Osborne (67 años) tenía marcado en su calendario el próximo 14 de febrero, una fecha clave en su carrera profesional ya que era el día elegido para dar comienzo a su nueva gira, 40 años son pocos. Aunque todo estaba listo en el Teatro Calderón de Madrid, que debía ser el primer espacio en escuchar este trabajo repleto de canciones inéditas y antiguos éxitos, finalmente, el concierto ha sido aplazado.

A través de sus redes sociales, el cantante ha compartido la peor de las noticias: el concierto debe ser aplazado por motivos de salud. Ha sido él mismo quien lo ha explicado en su cuenta de Instagram, donde a través de un vídeo ha querido responder a las "muchísimas llamadas y mensajes que he recibido en los últimos días preguntándome por mi salud y cómo me encuentro".

"Deciros que me encuentro extremadamente cansado agotado", ha desvelado Bertín. Según cuenta, su médico le ha dicho que se trata de una de las "secuelas lógicas, o por lo menos normales, después de una Covid como el que yo he pasado". Esta pasada Navidad, Bertín Osborne se contagió de coronavirus, por lo que tuvo que permanecer aislado durante varios días. Aunque han pasado varias semanas, aún no está recuperado del todo.

"Las últimas dos semanas he tenido momentos en los que estaba fatal por lo he pasado, que me caía del cansancio", ha seguido explicando. Por lo tanto, ha tomado la decisión de poner en pausa sus proyectos profesionales y dedicar ese tiempo a cuidarse: "En las próximas dos semanas he decidido parar porque no me encuentro bien. No tengo nada grave, pero no me encuentro nada bien. Esto es para explicar a los que tengáis eventos conmigo, que sepáis que no voy a poder asistir en las próximas dos semanas".

Aquellos que iban a ver a Bertín Osborne este 14 de febrero tendrán que esperar un poco más, pues el concierto ha sido aplazado para el próximo 9 mayo que, sin duda, será un día doblemente especial para el cantante.

2022 apunta a ser muy especial para el cantante pese a todo. Atrás no solo deja su separación con Fabiola Martínez (49), madre de sus dos hijos pequeños, también esta enfermedad que le obligó las fiestas en solitario. "He pasado la Navidad solo, en casa confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos y nada, pues muy bien", explicaba el pasado 29 de diciembre, sin saber que unas semanas después seguiría arrastrando todavía algunas secuelas.

