Hablamos con Fabiola Martínez sobre su nuevo puesto de trabajo y sobre el 15º cumpleaños de Kike

"Estoy encantada con mis niños, en mi nueva casa, con todos los proyectos que tenemos en la Fundación y con mi nuevo cargo en el trabajo, es que no necesito más". Rotunda y feliz, Fabiola Martínez (49 años) conversa con EL ESPAÑOL sobre cómo ha comenzado para ella el año 2022. Doce meses después de conocer su separación de Bertín Osborne (67), la venezolana afirma estar "ilusionada" con lo que está ocurriendo actualmente en su vida, pues las buenas noticias están inundando su día a día en esta nueva etapa vital.

Fabiola tiene su agenda personal y profesional repleta de proyectos que tiene ganas de "disfrutar sin expectativas" demasiado ambiciosas. La exmodelo se ha estrenado en su nuevo cargo laboral este mismo mes de enero, un puesto especial en la empresa inmobiliaria en la que lleva casi cuatro años trabajando. Además, anuncia a este medio un gran proyecto que tiene a la vista lanzar muy pronto la Fundación Bertín Osborne que preside.

La experta en Marketing también ha querido contar a este diario cómo afronta que su hijo Kike se adentre de lleno en la adolescencia este lunes 31 de enero, fecha en la que celebrará su 15 cumpleaños. "Tuve un shock emocional", revela en su conversación con este periódico.

Fabiola afronta el 2022 con gran ilusión y con grandes proyectos. Gtres

Fabiola, ha tenido una semana repleta de compromisos esta semana. Compagina sus horarios laborales con los talleres de familias de la Fundación y encima ahora tienen entre manos un proyecto muy ambicioso. Cuéntenos.

En la Fundación desde que nos paralizó la pandemia no podíamos hacer talleres que es uno de nuestros puntos fuertes, así que empezamos a maquinar a ver qué podíamos hacer para seguir atendiendo a las familias. Así que aspiramos alto y al fin lo hemos conseguido. Hemos creado nuestra propia app en la que vamos a dar atención 360 a las familias en todos los ámbitos: desde asesoramiento jurídico, médico, psicológico... siempre buscando ayudar a los padres y a todo el entorno familiar. El lanzamiento lo hacemos en breve.

Es un proyecto muy ambicioso...

No hace muchísima ilusión, porque ya son muchos años. Esto va a permitir cubrir más necesidades a las que no llegábamos antes y a más familias. Tenemos una cantera de profesionales muy importante, y de hecho no creo que haya ninguna fundación que la tenga como nosotros. Por la aplicación podremos ayudar no solo a familias de este país, sino también de fuera de España, imagínate.

¿Dirías que es el proyecto más ilusionante que has podido llevar a cabo en la Fundación?

Todos lo son. Cuando empezamos hace casi 12 años, han pasado muchas cosas, todos los proyectos son especiales. Porque piensa que cuando haces algo desde el origen es como algo tan tuyo que cada vez que arrancamos algo nuevo, la ilusión es verlo materializado. Desde los talleres, que cuando empezamos a pensar en atender a las familias, nos parecía bastante ambicioso porque nos íbamos a muchas ciudades y cada vez queríamos más e ir creciendo... pues lo mismo nos ha pasado con la App. Así que no sé si es la más ilusionante, pero sí que de envergadura quizá es el más potente.

La venezolana ha estrenado este enero un nuevo cargo en la inmobiliaria en la que trabaja. Gtres

Además, imagino que lo de la variante ómicron les habrá afectado...

Sí, totalmente. De hecho, hemos estado contagiados mi hijo Carlos y yo. Mi hijo Kike pasó la Covid en la primera oleada de la enfermedad, y gracias a dios, fue asintomático. Y Carlos y yo ahora recientemente. Hay que tener mucho cuidado porque nuestros niños de la Fundación son de riesgo, que tienen muchas complicaciones que hay que atender.

¿Y ya está del todo bien Carlos?

Sí. La suerte es que Carlos llegó de Sevilla el día 7 por las vacaciones de Navidad. Ese día se sentía mal, yo ya estaba saliendo de mi virus y le hice la prueba y dio positivo, así que no tuvo contacto con el colegio. Pero durante estos días sí hemos recibido notificaciones de niños que han tenido contacto y que les ha aislado y las clases online han funcionado fenomenal.

¿Qué tal se encuentra su hijo Kike?

Muy bien, es un campeón, ya te digo.

Es su cumpleaños ya este lunes 31 de enero, se va haciendo mayor.

¡Quince años ya! El otro día tuve así un poco de shock emocional, porque fui a comprarle ropa y fui a la sección infantil. Y le dije a las dependientas, 'Oye es que solo hay hasta la 14, no hay 15-16' y me respondieron: 'No, eso ya es adulto'. Y yo: '¡Pero cómo que adulto!' (ríe). Tuvo que ir a comprarle la ropa, y yo pensaba 'Le va a quedar grande', pues no, le queda perfecta, pero en mi cabeza, ya sabes, es mi niño.

Es que con 15 ya es adolescente total...

Además, 15, pero qué 15, porque es como su padre, dos metros por dos metros, grande.

Fabiola junto a sus hijos Carlos y Kike esta Navidad en su nueva casa (propiedad de Carlos Sobera). Instagram

¿Y usted qué tal se encuentra actualmente, Fabiola?

Yo fenomenal, trabajo, muy contenta, ya llevo casi cuatro años trabajando en esta empresa, he hecho varias cosas, digamos que he tocado varias áreas. Antes estaba más de Relaciones Públicas, me encargaba de organizar eventos... y ahora, como ya tienen oficina en Madrid, desde este verano me han ofrecido llevar la Comunicación y el Marketing, que también es algo que he estado haciendo a lo largo de muchos años. Y estoy encantada, he empezado en enero y a tope, quiero hacer muchas cosas. Yo voy dirigiendo a los equipos de creativos y marketing para que todo vaya en el sentido correcto.

Qué gran noticia. Comienza muy bien el 2022 entonces para usted, a ver si es verdad que este es el año de la esperanza al fin.

Bueno, yo no me creo expectativas eh, porque tienes más posibilidades de lamentarte, que si simplemente estás y disfrutas del momento. Cuanto más proyectes hacia el futuro tienes muchas posibilidades de que a lo mejor no aciertes. Yo, por ejemplo, no me esperaba que me ofrecieran este trabajo, este cargo, y estoy encantada. Porque yo voy viviendo mi día a día y no estoy pensando 'pues mañana voy a hacer esto y lo otro'. Este año lo voy a disfrutar, ahora lo que soy, haciendo lo mejor que sé y ya está. Yo estoy encantada con mis niños, en mi nueva casa, con todos los proyectos que tenemos en la Fundación que realmente a nivel emocional es lo que más me llena y luego con mi trabajo, es que no necesito más.

[Más información: Fabiola Martínez y Bertín Osborne, un año después de su separación: amistad y un especial proyecto en común]

Sigue los temas que te interesan