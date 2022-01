Fabiola Martínez da positivo en coronavirus el primer día del año

Fabiola Martínez (49 años), la exmujer de Bertín Osborne (66), no ha entrado en 2022 como demasiado buen pie. Según ha desvelado ella misma en sus redes sociales, ha dado positivo en Covid-19 el primer día del año. La exmodelo ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía con un test de antígenos claramente positivo.

"Nos vemos en dos semanas", ha escrito sobre la imagen. Se entiende, por tanto, que la venezolana mantendrá la cuarentena tal y como el Gobierno y las autoridades sanitarias obligaban al principio de la explosión de la pandemia: 14 días frente a los siete que se exigen ahora. Por el momento, Fabiola Martínez no ha dado más detalles de su enfermedad. EL ESPAÑOL ha intentado contactar con ella, sin embargo, por el momento, no ha habido respuesta.

Fabiola Martín confirma su positivo en Covid-19 en las redes sociales. Redes sociales

El positivo de la exmaniquí llega justo después de que se conociera que Bertín Osborne había pasado la Nochebuena aislado en una habitación de su casa haber dado positivo también en un test de antígenos. "He pasado la Navidad solo en casa, confinado con Covid. Nochebuena, Navidad y todo solo. Me ponían la comida en la cocina y se iban. Hoy me han dado el alta. Todavía con un poco de tos. Nada, estoy muy bien", aseguró el presentador de Mi casa es la tuya durante una intervención en directo con el programa Sálvame.

Y no son ellos los dos únicos miembros de la familia Osborne Martínez que han tenido que pasar por la dura experiencia del aislamiento tras haber contraído la enfermedad que provoca el coronavirus. En septiembre de 2020, dos meses antes de que llegasen a España las vacunas, Fabiola Martínez confirmaba el positivo en Covid-19 de Kike (14), el primogénito nacido del exmatrimonio formado por el cantante y la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_)

"Aquí estamos, después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y hacer todo lo que nos indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus hemos de aprender a convivir como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido. Y con respecto a nosotros, os cuento que, increíblemente, quien lo ha pillado en casa ha sido Kike", expresó en un pequeño clip de vídeo subido a su cuenta de Instagram.

El año 2021 ha sido un año de cambios para Fabiola. Tras su separación de Bertín Osborne, abandonó la gran casa familiar en la que vivía y se instaló, junto a sus hijos, en un piso ubicado en el paseo de la Castellana. El mismo lugar donde ahora permanece aislada tras haberse infectado de coronavirus en esta sexta ola que bate récords de contagios a causa de la variante ómicron.

