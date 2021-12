La celebración más familiar de los 67 años de Bertín Osborne: excursión junto a sus hijos y una ausencia

Este martes 7 de diciembre es un día muy especial y señalado en el seno de la familia Osborne: Bertín cumple 67 espléndidos años. Un aniversario que acontece en un momento convulso y agridulce para el cantante. Más allá de su separación de Fabiola Martínez (48) -totalmente superado el maremoto informativo-, el intérprete, que recientemente ha sacado al mercado un nuevo disco, 40 años son pocos, ha visto cómo en las últimas semanas su vida sentimental ha ocupado las páginas del papel couché tras unas imágenes filtradas en las que se lo ve junto a una joven llamada Chabeli Navarro.

Una historia que se pretendió vender como amorosa y que el cantante de rancheras desmintió de pleno: no está de nuevo ilusionado y a esa mujer, Chabeli, tan solo la ha visto en dos momentos puntuales de su vida. Del amor, de momento no quiere saber nada. No obstante, ahí no se ha terminado la polémica para con Bertín. También días atrás se publicó unos supuestos problemas de Osborne con Hacienda, una espinosa cuestión que ha zanjado pretextando que aquel desacuerdo se juzgó hace 25 años. Pagó y en la actualidad nada debe. Sea como fuere, no cabe duda de que los 67 años llegan en un escenario especialmente agitado para Bertín Osborne.

Bertín Osborne en una imagen de archivo fechada en noviembre de 2019. Gtres

Está molesto con algunos medios de comunicación a raíz de reabrirse, injustamente, este caso con el fisco, como hace constar en conversación con EL ESPAÑOL. "Estoy muy quemao y últimamente no me apetece hablar con nadie de los medios. Ya uno puede ser amable que a cualquier cosa se le saca punta. Después de la quina que pasé hace 25 años, ahora vuelve a salir y se hace eco todo Dios". Eso sí, esta situación no le ha impedido festejar su cumpleaños, pese a que en los últimos años no lo ha celebrado. En este 2021, su entorno le ha animado. En concreto, todas sus hijas. Así lo cuenta Bertín a este periódico, vía telefónica: "Me he venido con todas mis hijas, y mis dos hijos, que también vienen. Lo vamos a pasar en una finca en el campo, no en la mía, en otra que está más alejada, de unos primos. Estaremos todos juntos y haremos una excursión por el campo y comeremos allí. El campo es lo que más me apasiona, ya lo sabéis".

Otra fuente consultada explica que la familia estará en dicha finca hasta este miércoles 8 de diciembre para aprovechar el puente. Este medio se ha puesto en contacto, además, con Fabiola Martínez. La empresaria es clara al ser preguntada: "No estaré en la celebración, le felicitaré, por supuesto, pero no lo veré. Tampoco sé el plan que hará". Cuando este medio se pone en contacto con ella, todavía no se conocían sus planes para este puente.

Fabiola se ha desplazado hasta Málaga junto a su representante, Carlos La Banda. Así lo desveló ella misma en una serie de publicaciones compartidas en sus stories de Instagram desde que el pasado viernes 3 de diciembre tomara un vuelo a la Costa del Sol, donde se ha hospedado en un complejo de cinco estrellas.

El cantante y empresario Bertín durante un posado en marzo de 2019. Gtres

Tal y como mostró en sus redes sociales, la venezolana ha elegido el Hotel Higuerón Málaga, de la prestigiosa cadena Hilton. Un enclave espectacular con un paisaje majestuoso y vistas al mar Mediterráneo. Mientras ella se relaja lejos del bullicio de Madrid, sus hijos, Kike (14) y Carlos (13), han pasado este martes 7 de diciembre junto a su padre. Cuenta un buen amigo de Bertín que en estos momentos lo mejor que le puede pasar al ánimo del cantante es estar junto a sus hijos, sobre todo los pequeños. No se esconde que Osborne está pasando por una etapa "difícil", y esto último de Hacienda "le ha tocado especialmente la fibra".

El fin del matrimonio

El 17 de enero se conocía la noticia de la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez, tras 20 años de relación sentimental, 14 de ellos como marido y mujer, y dos hijos en común. En este tiempo, sus vidas han tomado caminos absolutamente paralelos. Él vive en Sevilla, en el campo, en la finca de sus sueños, en el lugar donde ama estar, rodeado de naturaleza, caballos y aire puro. Ella, en cambio, desempeña su labor profesional en Madrid y, desde hace pocos meses, reside en un piso de alquiler en el Paseo de la Castellana tras casi diez años en una impresionante mansión.

Fabiola Martínez y Bertín Osborne cuando aún eran matrimonio. Gtres

En su hogar tiene todo perfectamente acondicionado para las necesidades específicas de su hijo mayor, Kike. En Sevilla, Bertín está en su hábitat natural. No para, no solo con sus hobbies y el mantenimiento de la casa, que le gusta supervisarlo, sino con su programa de Canal Sur y sus intervenciones en espacios".

Osborne está muy solicitado. Por su parte, Fabiola, además de estar volcada en el cuidado de Kike y en la Fundación Bertín Osborne, de la que sigue siendo presidenta, "está haciendo cosas que la ilusionan, como participar en programas que le apetecen -ha estado en El Cazador, de TVE- o volver a la universidad". Martínez, que recientemente se ha desprendido del apellido Osborne en sus redes sociales, está estudiando en un MBA Administración y Dirección de empresas, así como un máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Neurolingüística. Desliza la fuente consultada que Fabiola está "demostrando su independencia a todos los niveles". Es una mujer autosuficiente, "que jamás ha necesitado el apoyo de un hombre o su apellido para nada".

