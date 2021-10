La indirecta que Bertín Osborne podría haber lanzado a Fabiola: "Creo en las segundas oportunidades"

El 17 de enero se conocía la noticia de la separación entre Bertín Osborne (66 años) y Fabiola Martínez (48), tras 20 años de relación sentimental, 14 de ellos como marido y mujer, y dos hijos en común: Kike (14) y Carlos (13). En este tiempo, sus vidas han tomado caminos absolutamente paralelos.

Él vive en Sevilla, en el campo, en la finca de sus sueños, en el lugar donde ama estar, rodeado de naturaleza, caballos y aire puro. Ella, en cambio, desempeña su labor profesional en Madrid y, desde hace pocos meses, reside en un piso de alquiler en el Paseo de la Castellana tras casi diez años en una impresionante mansión. En su hogar tiene todo perfectamente acondicionado para las necesidades específicas de su hijo mayor, Kike.

Si bien el divorcio parece haber sido tan idílico como definitivo, ahora Bertín puede que haya lanzado una indirecta a su exmujer, Fabiola, desde su programa de Canal Sur. Hace unos días, la cadena pública andaluza emitía una nueva edición de El show de Bertín, presentado por el propio artista y por Vicky Martín Berrocal (48).

La invitada aquella noche era Bárbara Rey (71), quien participaba de un juego que dejó entrever una respuesta por parte del intérprete de rancheras que se ha interpretado como un posible mensaje a la madre de sus dos hijos pequeños.

En una de esas pruebas, Bertín respondió a la pregunta que planteaba la copresentadora: "¿Crees en las segundas oportunidades?". Y es que, aunque Osborne intentó esquivar la bala centrándose en motivos puramente laborales ("en esta profesión es mejor pensar que sí", replicaba), Vicky encaminó a su compañero hacia el sentido personal.

"Sí, creo, pero hay que dejar un buen espacio grande entre la primera y segunda. Segundas oportunidades sí, pero con un espacio razonable para que las cosas vuelvan a su cauce", concluyó, ante el aplauso del público, que, de alguna manera, sabía perfectamente por dónde iba Bertín.

Fabiola Martínez, en el estreno de la obra teatral de Paz Padilla, 'El humor de mi vida'. Gtres

Hasta el momento no ha habido reacciones por parte de Fabiola, quien siempre se ha mostrado cercana y solícita tanto con su pareja, a pesar de la ruptura donde el propio Osborne se señaló como responsable, como con los medios de comunicación que se interesan por cómo se encuentra en estos instantes.

Hace algo más de un mes, Martínez era invitada a la presentación de la nueva obra de teatro de Paz Padilla (51), El humor de mi vida. En la alfombra roja, la prensa le preguntaba si estaba de nuevo abierta al amor, a lo que ella respondía lo siguiente: "Estoy disfrutando ahora de mí, sabes la pereza que me da solo pensar que ahora que empiezo a disfrutar de mí, de no tener que compartir, de ser un poco egoísta, de ver la serie que quiero, de acostarme a la hora que quiero, de salir si quiero o no. Ahora estoy encantada de la vida. Me tengo que ir que voy con mi jefe".

Para concluir, la modelo venezolana quiso volver a dejar claro que la relación con su exmarido es buena. "Muy bien, muy bien, amistosa y fenomenal. Él es un señor, supergeneroso, nos queremos mucho de otra manera, así que eso prevalece. El amor es muy bonito, pero hay veces que no puede ser. Cuando no puede ser, hay que aceptarlo". Y puede que aquí Bertín halle la respuesta a esa indirecta.

