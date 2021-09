La advertencia de Bárbara Rey a la persona que abusó de su hija, Sofía Cristo: "Lo vas a pagar"

Bárbara Rey (71 años) se sentó la noche de este sábado 18 de septiembre en el Deluxe, para hablar de la inesperada revelación que hizo su hija, Sofía Cristo (38), en la casa de Secret Story, el reality en el que participa. Cuando la concursante hizo la curva de su vida en la famosa pizarra del programa reveló algo que casi nadie sabía, ni siquiera su madre. Había sufrido abusos sexuales por una persona muy cercana cuando tenía tan solo cinco años.

La vedette, que apenas pudo pronunciarse ante los medios en los últimos días, reunió fuerzas y, en la pequeña pantalla ha confesado que tiene ganas de conocer el nombre de quien le hizo tanto daño a su hija. Bárbara Rey, ha asegurado que ya se siente preparada para tener esa conversación con Sofía.

Tras quedar en shock en el mismo momento que la concursante Secret Story dio a conocer la información, Bárbara Rey se mostró más fuerte que nunca, aunque emocionada por el dolor que le genera pensar en ese hecho desagradable y atroz que vivió Sofía Cristo.

Bárbara Rey en el plató de 'Sábado Deluxe'. Telecinco

El momento clave de la noche fue cuando la vedette, frente a las cámaras, le envió un mensaje a esa persona que abusó sexualmente de su hija. "Te juro por mi vida que, si estás vivo o viva, lo vas a pagar. No habrá sitio en el que yo no te encuentre. Si estás vivo, suerte tienes de que no lo supiera en su momento, porque te habría matado. Si te encuentro, no te haré daño, pero pagaré las consecuencias. Seguro que se lo habrás hecho a muchos y quiero que lo pagues, más cuenta te tiene estar muerto", expresó Bárbara Rey, a modo de desahogo, cuatro días después de que la audiencia de Telecinco se enterara del terrible episodio que sufrió Sofía Cristo.

Fue el pasado martes 14 de septiembre cuando la hija de la vedette se puso al frente de la línea de la vida en Secret Story, donde repasó los acontecimientos más importantes por los que ha pasado. Allí admitió encontrarse bien en la actualidad, pero reconoció que tuvo una infancia y adolescencia muy dura. Entre otros episodios, hizo referencia al miedo que le provocaba la idea de que su padre, Ángel Cristo, matase a su madre.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en las calles de Madrid. Gtres

Su relato cobró mayor intensidad cuando contó que con apenas cinco años, época en la que vivía con su madre en el barrio madrileño de La Moraleja, sufrió abusos sexuales. Sin querer dar el nombre del agresor, la hija de Bárbara Rey solo indicó que fue en el salón de su casa y que no fue su padre. Tampoco dio a conocer si fue algo puntual o continuado, y que tan solo lo sabían hasta el momento su terapeuta y dos amigos.

Ahora, que el hecho ya es de conocimiento público, su madre está preparada para saber mayores detalles de este duro momento que marcó la vida de su hija para siempre.

