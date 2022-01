La emotiva carta de Eugenia Osborne a su madre: "Pienso en ti cada día. Espero volver a estar contigo"

El 13 de agosto de 2004 la vida de Bertín Osborne (67 años) y sus hijas, Alejandra (44), Eugenia (36), Claudia (33) y Ana Cristina -fruto de una relación posterior al cantante-, cambió drásticamente para siempre.

Se fundió a negro con la dolorosa muerte de Sandra Domecq, exmujer del cantante y madre de sus hijas. De aquel aciago día han transcurrido 17 años y Domecq sigue muy presente en el día a día de los suyos.

Así lo ha dejado patente en las últimas horas su hija Eugenia, con una emotiva carta dirigida a su querida madre el día en que ésta hubiera cumplido 68 años, este pasado jueves 13 de enero. 17 años después de su fallecimiento, Eugenia narra cuánto extraña a su madre en el día a día, en la cotidianidad, y el hueco irreparable que dejó.

Lo hace con un desgarrador texto y una antigua imagen de su progenitora en blanco y negro, vestida de flamenca: "Hoy cumplirías años, 68 años. Ya han pasado 17 años desde que te fuiste, pero pienso en ti cada día".

Y añade: "Pienso en contarte lo que me ha pasado durante el día, las anécdotas de tus nietos, pedirte consejos sobre la vida y el trabajo, oírte reír o enfadarte (ahora me río recordándote enfadada). Todos los que tuvieron la suerte de conocerte te recuerdan con tanto amor y tanto cariño que no puedo sentirme más afortunada de que tú fueras mi madre. ¡Eras tan especial, bella, divertida, espiritual, sabia y mágica! Espero volver a estar contigo, aunque no demasiado pronto. Feliz cumpleaños".

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. La mayoría han destacado el hermoso legado que dejó Sandra en sus hijas, así como la elegancia y la clase que la caracterizaba. Eugenia siempre ha hablado alto y claro, sin ambages, de lo que supuso para ella el fallecimiento de su madre. Nunca olvidará Eugenia -ni ninguna de sus hermanas- el lema que les inculcó su madre: una para todas y todas para una. "Mi madre nos lo inculcó de pequeñas y creo que es la mejor herencia que nos dejó", ha reconocido en alguna ocasión Eugenia.

Separación y nueva vida

Eugenia Osborne y su exmarido, Juan Melgarejo, en una imagen de archivo fechada en junio de 2019. Gtres

Eugenia Osborne ha dejado atrás un 2021 convulso y complicado tras su separación de Juan Melgarejo, en el mes de julio, tras 14 años de matrimonio y tres hijos en común. "Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto", posteó la hija del cantante de rancheras en sus redes sociales a modo de comunicado.

La separación "no sorprendió a nadie en la familia". Es más, ambos núcleos sabían que "las cosas no iban bien desde hacía tiempo". Eugenia y Juan "ya habían superado antes varias crisis, pero con la última decidieron separarse para no hacerse más daño", según se informó a EL ESPAÑOL en su momento.

Meses después, en octubre, este periódico descubrió en exclusiva el chalé donde se mudó Eugenia para su nueva vida. Tras abandonar el piso de alquiler donde vivía la familia al completo en la calle Alberto Alcocer, Eugenia se mudó a un chalé adosado en un tranquilo barrio al norte de la capital.

Fachada del chalet adosado en el que se ha instalado la hija de Bertín Osborne tras su separación. EL ESPAÑOL

Su nueva casa es una coqueta edificación de fachada de cemento en color rosáceo y ladrillo visto en la zona superior, puertas en negro y terrazas individuales. Tiene tres plantas distribuidas en 208 metros cuadrados. La vivienda dispone de jardín, patio central y garaje.

La estructura del nuevo inmueble de la hija de Bertín consta de una planta baja con recibidor, distribuidor, salón comedor, cocina y baño. Una primera planta, donde se ubican las habitaciones, está compuesta por dos dormitorios, dos escaleras de acceso, un cuarto de baño y pasillo. Y la tercera planta posee una zona diáfana con dos habitaciones más.

