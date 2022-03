La enfermedad de Concha Velasco por la que necesita cuidados las 24 horas del día

Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los nombres propios de la semana. En los últimos días se ha sabido que Concha Velasco (82 años) vive en una residencia desde hace tres semanas a causa de los problemas de movilidad que padece. Su propio hijo, Manuel (45), explicaba a EL ESPAÑOL que su madre "necesita cuidados, cada vez más, las 24 horas del día".

En los últimos años los problemas de salud han sido uno de los quebraderos de cabeza de la mítica actriz. El más serio, quizás, fue un linfoma que le obligó a pasar por el quirófano en cuatro ocasiones, además de los tratamientos y las revisiones correspondientes. En una entrevista posterior reconocía que tuvo "miedo a morir", aunque después aclaraba que "estoy feliz, me da vergüenza decirlo, en este momento en el que hay gente con necesidad o que no han salido de una enfermedad tan larga como la mía".

Esa vitalidad y la pasión por su profesión hacían que la vallisoletana se mostrara muy contundente al ser preguntada por una hipotética retirada de los escenarios. "No me gusta que me pregunten si me voy a retirar", insistió en más de una ocasión. Sin embargo, el pasado mes de septiembre se vio obligada a anunciar que ponía punto y final a su carrera, por una razón de peso: "Mis hijos me han pedido que deje los escenarios", detalló.

Concha Velasco en una imagen de archivo. Gtres

En esa dura decisión tuvo mucho peso otra cuestión relacionada con la salud y que Concha Velasco no ha escondido. Años atrás reconocía que "tengo un problema por la edad, una artrosis tremenda". Este es también el argumento esgrimido por la familia para confirmar su ingreso en una residencia, un lugar donde puede tener los cuidados y atención necesaria.

Tiempo atrás, su hijo Manuel y la actriz pucelana grabaron un corto, Mañana y siempre, con el que trataban de mostrar el impacto que tiene otro problema óseo, la osteoporosis, en la vida de las personas que la padecen.

La Fundación Española de Reumatología define la artrosis como una patología reumática que lesiona el cartílago articular, es decir, una enfermedad que afecta al tejido que recubre los huesos que forman las articulaciones. Esa es la razón por las que las personas afectadas sufren intensos dolores cada vez que realizan movimientos con la articulación dañada, ya que los huesos acaban rozándose.

Cuando se dio a conocer este problema de salud de Concha Velasco, a buen seguro que muchas personas se hicieron a la idea de qué supone ese diagnóstico. No en vano la artrosis aparece con una frecuencia relativamente alta, sobre todo en la parte de la población con edad más avanzada. Además de ese factor, también aumentan el riesgo de padecerla la obesidad y el sobrepeso (por las que las articulaciones, especialmente las rodillas, acaban soportando más presión), alguna lesión en la articulación, defectos genéticos y el desgaste producido por determinadas actividades deportivas y/o profesionales.

Concha Velasco acompañada de su hijo Manuel en su despedida de los escenarios, en septiembre de 2021. Gtres

Como comentábamos anteriormente, uno de los síntomas más habituales es la sensación de crujido por el roce de los huesos entre sí, pero también puede ir acompañado de una rigidez en la articulación después de un periodo largo de descanso o una hinchazón en la zona afectada.

Una vez que el paciente es diagnosticado, las recomendaciones médicas pasan por evitar los movimientos que produzcan dolor y el uso de frío o calor sobre la articulación dañada para mitigar el dolor. Con todo, lo mejor para combatir a la artrosis es la prevención, basada en una dieta variada, la disminución de determinadas prácticas que supongan una excesiva carga sobre las articulaciones y, a su vez, evitar el sedentarismo.

