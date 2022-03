Jorge Pérez y su mujer acogen a una familia de Ucrania: sabemos la historia de su bonita iniciativa

Desde que Vladímir Putin (69 años) ordenara bombardear Ucrania han sido muchos los famosos que han alzado la voz para demostrar su apoyo a los ucranianos y las víctimas de la guerra. Algunos, incluso, han dando un paso más, llevando a cabo bonitas iniciativas que demuestran su compromiso con los más necesitados. Es el caso de Jorge Pérez (38), ganador de Supervivientes 2020, y su mujer Alicia Peña. A través de sus redes sociales se han hecho eco de una bonita labor con una maravillosa historia detrás, de la que EL ESPAÑOL conoce más detalles.

Jorge Pérez y su mujer acogerán a una familia en su casa de Aguilar de Campoo, Palencia, a quien guardan un cariño especial. Tal y como ha comentado Alicia Peña a este periódico, prestarán ayuda a una de sus au pairs ucranianas, quien ocupará su vivienda junto a su hijo de un año y medio, su hermana embarazada, su suegra y un niño de 10 años.

El colaborador de Telecinco y su mujer contactaron con quien fuera su au pair hace poco más de mes y medio, cuando Putin todavía no había ordenado bombardear Ucrania. Entonces le sugirieron salir, pero la joven no accedió. "Sus ganas de luchar la hizo esperar. En un principio se fue a la frontera con su marido y su hijo. Después regresó a su casa y al ver todo tan mal decidió irse", relata Alicia Peña a este periódico. "De momento, su esposo permanecerá en su país, ayudando en los puntos rojos", añade.

Jorge Pérez y su familia en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Pero el marido de la joven no es el único que todavía queda en Ucrania. Los padres (adoptivos) de la au pair y su hermana no han podido salir. "Están en la montaña con sus otros hijos, algunos adoptivos y otros dos biológicos", dice Alicia Peña en conversación con este medio. No obstante, el objetivo de Jorge Pérez y su esposa también es ayudarlos a salir en cuanto puedan.

De momento, la familia que ha llegado a España se quedará en el domicilio de Palencia que Jorge y Alicia dejaron el pasado mes de septiembre, cuando se trasladaron a Cantabria para educar a sus hijos en un colegio basado en la pedagogía Waldorf -promueve el desarrollo de la individualidad hacia la autonomía personal-. De llegar el resto de su familia, el colaborador de Ya son las ocho y su esposa ofrecerían el segundo domicilio de personas de su entorno o de quienes se han sumado a su bonita iniciativa.

Jorge Pérez y Alicia Peña en un viaje a Granada. Instagram

Aunque en principio era una labor que llevarían a cabo Alicia y su amiga Bego, del hotel El convento de Mave -donde la au pair trabajó como extra durante su estancia en España-, son muchos los que han querido solidarizarse con la causa después de que la mujer de Jorge Pérez lo anunciara en sus redes sociales. "Abrimos un bizum que sigue disponible para quienes quieran colaborar. Todo lo recaudado se destinará a traer a más personas y a cubrir los gastos", explica la coach. "De momento, hemos les hemos pagado dos noches en Polonia, el billete a España y, gracias a la ayuda recibida, un remanente para cubrir gastos", comenta Peña.

El objetivo de Jorge Pérez y Alicia es ayudar a la familia acogida "sin que en ningún momento se sientan mal". La mujer del ganador de Supervivientes 2020 cuenta que antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania "vivían súper bien". Ambos, además, conocen a una de sus hermanas, quien también ejerció de au pair en su casa por un tiempo. Esta tenía previsto viajar a Canadá, pero ha cambiado sus planes y en los próximos días podría aterrizar en España.

[Más información: Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, esperan su cuarto hijo]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan