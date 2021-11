Analizamos la faceta 'influencer' de Jorge Pérez poco antes de que anuncie su nuevo proyecto laboral

Desde que en marzo de 2018 su fotografía vestido con el uniforme de la Guardia Civil se hiciera viral, la vida de Jorge Pérez (38 años) dio un drástico giro y su rutina no ha vuelto a ser la misma. Triunfó en Supervivientes el año pasado, se convirtió en su ganador de la edición y enseguida fichó como colaborador de Ya es mediodía. Pero sus proyectos laborales no terminan ahí. Gracias a esa visibilidad lograda en poco tiempo, Jorge consiguió hacerse un importante hueco en el universo de las redes sociales y ya son 264.000 seguidores los que acumula en Instagram.

Gracias a ese número de followers puede ingresar relevantes cantidades de dinero por publicación compartida. Y es que el ex guardia civil posa a menudo con firmas de ropa que etiqueta de forma pública y con cuyas colaboraciones podría sacar un notable rendimiento económico.

Jorge Pérez muestra en sus redes sesiones de fotos profesionales en las que ejerce de modelo. RRSS

Según los indicadores expertos que analizan la actividad de un perfil en Instagram y ponen un valor a su contenido, y teniendo en cuenta la cifra de seguidores de Jorge, su alcance y su público objetivo, Pérez podría embolsarse entre 700 y 1.200 euros por post. No obstante, el colaborador no suele mostrar fotografías en las que anuncie que se trate de una colaboración pagada o ad, por lo que aún podría no estar haciendo uso de su potencial.

El perfil público de Jorge Pérez tiene todo lo necesario para triunfar como influencer, ya que posee los aspectos más buscados por las marcas: cercanía, pulcritud y valores saludables. En sus fotografías publicadas se pueden ver tres contenidos diferentes. Por un lado, sus sesiones de fotos profesionales, donde quiere destacar sus características para el mundo de la moda. Por otro lado, las imágenes que tienen que ver con su vida laboral, ya sea en las instalaciones de Mediaset, como en el gimnasio debido a su trabajo como docente en las pruebas físicas en Academia Prefortia -que prepara a los aspirantes a puestos en los cuerpos de seguridad del Estado-. Y sin duda su contenido más demandado es en el que ejerce de padre y esposo junto a su familia y muestra sus escapadas y sus celebraciones más íntimas.

Jorge, junto a su mujer, Alicia Peña, y sus tres hijos, en la comunión del mayor. RRSS

A través de estas mismas redes sociales, el ex guardia civil ha anunciado que pronto lanzará "un proyecto innovador", que lleva tiempo creando y que le produce gran ilusión porque es uno de los sueños que siempre había tenido. Asegura que este nuevo lanzamiento está ligado a la vida sana y al ejercicio, pero de una forma revolucionaria lejos de las rutinas aburridas y las dietas restrictivas.

Con este próximo reto, Jorge se embarcará en otra aventura en su vida que poco tiene que ver con la vida que llevaba hace apenas 3 años cuando ejercía de guardia civil y volver a casa con su familia era su mayor pasión. Ahora tiene varias pasiones y nuevos proyectos que puede emprender gracias a cómo cambió su rumbo vital.

La victoria de su vida

En el verano de 2020, Jorge se coronó ganador de Supervivientes, y ese fue el punto de inflexión definitivo para toparse con su nueva vida. Tras hacerse con la victoria y ganar el premio de 200.000 euros, EL ESPAÑOL pudo hablar con él y conocer sus primeras sensaciones.

Pérez desveló qué haría con el dinero: "Una parte de su premio irá destinada a la asociación creada por mi mujer a principios de año para ayudar a niños desfavorecidos, así como otras causas benéficas. Lo demás, como hemos hecho siempre, invertir en momentos".

Jorge se convirtió en el ganador de 'Supervivientes 2020'. RRSS

Ya entonces pululaba por su cabeza la idea de abandonar el cuerpo de la Guardia Civil para emprender otros caminos, pero sin una decisión definitiva: "Mi decisión al respecto ha sido cogerme un tiempo para poder disfrutar con mi familia y embarcarme en nuevos proyectos, pero eso no me desvincula de la Guardia Civil, de hecho, si decidiese reincorporarme pasado este descanso, lo haría totalmente orgulloso y con la misma dedicación que lo he hecho siempre".

Además, hace un año, Jorge tenía muchos sueños por cumplir pese a no ser aún consciente de las oportunidades que le aguardaban en sus próximos pasos: "La vida es un regalo único en un viaje de ida que tiene fecha de caducidad, creo firmemente en ello, por eso hay que estar siempre ilusionado y buscar sueños por cumplir continuamente, no dejar nunca de ilusionarse por las cosas", desvelaba a este medio.

