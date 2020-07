Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes', celebra la comunión de su hijo mayor

La pandemia por coronavirus ha propiciado que muchas celebraciones hayan tenido que posponerse. Las comuniones, que suelen tener lugar en el mes de mayo o junio, se han visto retrasadas a consecuencia del confinamiento, situación que no le ha venido del todo mal a Jorge Pérez (37 años).

El ganador de Supervivientes 2020 publicó este domingo una instantánea en la que posa en compañía de su esposa, Alicia Peña, y sus tres hijos durante la comunión de su vástago mayor. Un día muy especial que contó con una gran fiesta en la que había mucho que celebrar. Las muestras de cariño no se han hecho esperar y numerosos son los comentarios de apoyo que ha recibido dicha imagen en las redes sociales.

Jorge Pérez junto a su esposa y sus tres hijos durante la celebración.

Los cinco aparecen muy sonrientes y unidos. Mientras Jorge lleva en brazos al benjamín, su mujer, Alicia Peña, coge la mano de la niña. Haciendo gala de la sencillez que les caracteriza, Jorge lució una sencilla chaqueta azul con pantalón tobillero en color beige con zapatillas, mientras que Alicia se decantó por un conjunto rosa salmón de blusa fluida con pantalón de pailletes.

Una vez acontecida la parte ceremonial, la familia celebró en compañía de su círculo más allegado este día tan especial. El ganador de reality show de Telecinco no ha tenido reparos en publicar en una storie de Instagram una imagen en la que se le puede ver disfrutando de una especie de castillo hinchable. "Para los que me preguntáis si me lo pase mejor que los niños", ha escrito el también modelo en dicha fotografía, en la que se le puede apreciar muy sonriente y ataviado con una indumentaria más informal.

El superviviente ha disfrutado a lo grande la comunión de su hijo.

Por su parte, Alicia ha mostrado en su perfil de Instagram algunos de los detalles de la comunión de su hijo. Una fiesta preparada con mucho cariño en la que la escritora se ha esmerado para convertir este día en un recuerdo inolvidable. Una cita muy importante para esta familia que ha estado separada durante tres meses y que ha conseguido ganarse el cariño de la audiencia del concurso de supervivencia más popular de la televisión.

La sencillez y discreción de la que hacen gala esta pareja, ha sido uno de los ingredientes que han determinado el triunfo de Jorge Pérez en Supervivientes, convirtiéndose así, y contra todo pronóstico, en una de las grandes revelaciones televisivas de esta temporada. El modelo y agente de la Guardia Civil se hizo con los 200.000 euros del premio del reality de Telecinco en una gala en la que obtuvo el 81,6 porciento de los votos. Un resultado que lo coloca como uno de los ganadores más apoyados en la historia del concurso.

