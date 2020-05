Este es el peso que han perdido los concursantes de 'Supervivientes 2020'

Supervivientes está a punto de afrontar la final más atípica de su historia. La necesidad de mantener a los concursantes durante 14 días en cuarentena antes de pisar el plató ha obligado a la cadena a trasladarlos a España antes de lo previsto, por lo que vivirán las últimas dos semanas de concurso en la comodidad de un hotel y ya sin pasar hambre, aunque con la competición todavía en marcha.

Hugo Sierra (45 años) y Jorge Pérez (37) se disputarán la última plaza para la final de Supervivientes 2020. El que se salve el próximo jueves se unirá a Ana María Aldón (43) y Rocío Flores (23) para disputarse el premio. Mientras tanto, el programa ya ha dado los datos de las pérdidas de peso de todos los concursantes, una lista que este año sorprende especialmente, pues es una de las ediciones con los cambios físicos más radicales que se recuerdan.

1. José Antonio Avilés

El antes y el después de José Antonio Avilés. Mediaset

Si hicieran un reparto de premios de Supervivientes 2020, José Antonio Avilés (23) tendría dos galardones asegurados: el del concursante más polémico de la edición y el del superviviente que más peso ha perdido a lo largo de su estancia en Honduras.

El cordobés ha perdido 23,2 kilos, librándose de un evidente sobrepeso que él mismo ha confesado que le acomplejaba y por el que ha decidido empezar a cuidarse una vez recuperada su vida normal.

2. Nyno Vargas

El antes y el después de Nyno Vargas Mediaset

EL cantante Nyno Vargas (26) era el séptimo expulsado de la edición, abandonando la isla una semana antes que Avilés, con quien también ha competido por el primer puesto de este ranking, pues en su aventura se ha dejado nada menos que 18 kilos y medio.

3. Jorge Pérez

El antes y el después de Jorge Mediaset

El guardia civil, que esta semana está nominado junto a Hugo, se ha llevado el bronce en este curioso podio. Debido a la exigencia física de su profesión, Jorge era uno de los concursantes más musculados de la edición, pero poco ha quedado de aquel escultural cuerpo que lucía al pisar los Cayos Cochinos por primera vez, pues en estos tres meses ha perdido 17 kilos.

4. Rocío Flores

El antes y el después de Rocío Flores. Mediaset

"Me he quedado sin culo. Quiero llorar. Se me ha afinado muchísimo la cara, estoy albina en las raíces. Me veo más niña y menudita, como decía Jorge. Mi padre me dirá que soy igual que mi abuelo Pedro". Así reaccionaba Rocío Flores al verse reflejada en un espejo por primera vez en tres meses.

La sorpresa de la concursante no es de extrañar, pues es la mujer que más peso ha perdido en el reality, ocupando el cuarto puesto del ranking general con 15 kilos y medio menos que cuando empezó.

5. Hugo Sierra

El antes y el después de Hugo Sierra. Mediaset

El ex de Adara Molinero (26) ha demostrado durante el concurso que le gusta ser el primero en todo, aunque en este caso tendrá que conformarse con el quinto puesto. No obstante, visualmente su cambio es uno de los más impactantes, pues el uruguayo ha pasado de tener una figura atlética y musculada a un aspecto de delgadez extrema después de bajar 14,8 kilos de peso.

6. Ivana Icardi

El antes y el después de Ivana. Mediaset

La gran desconocida al comienzo de esta edición era Ivana Icardi (24), circunstancia que no le ha impedido llegar casi hasta el final gracias a que lo ha dado todo en las pruebas del concurso, incluso cuando se enfrentaba a su novio por un pepito de ternera. Esa entrega le hizo perder el amor del uruguayo y, además, 13,7 kilos en Honduras.

7. Yiya

El antes y el después de Yiya. Mediaset

La gran enemiga de Rocío Flores consiguió moderar su fuerte carácter y hasta mostrarle cariño a la hija de Antonio David en sus últimos días en Honduras. Yiya (31) fue la novena expulsada del concurso y se libró de 13 kilos y medio. Un nuevo aspecto que no terminaba de convencer a la extremeña, que pronto se puso manos a la obra y en su primera semana en España recuperó siete de esos kilos perdidos.

8. Jaime Ferre

El antes y el después de Ferre. Mediaset

Quien también ha sufrido los estragos del efecto rebote ha sido Ferre (25). El onubense, que adelgazó 12 kilos en la isla, confesaba hace unos días en plató que no sólo había recuperado todo el peso perdido, sino que además ha sumado dos kilos más.

9. Cristian Suescun

El antes y el después de Cristian Suescun. Mediaset

El hermano de Sofía Suescun (23) llegaba a Supervivientes dispuesto a demostrar que él también es el rey de los realities. Sin embargo, su estancia duró poco más de un mes y se convirtió en el cuarto expulsado. A pesar de ello, ha protagonizado uno de los cambios físicos más drásticos, pues ha perdido 11,6 kilos. Un peso que podrá recuperar a la vez que se quita la 'espinita' de su primera experiencia televisiva, pues el de Pamplona participará en La casa fuerte junto a su madre, Maite Galdeano (51).

10. Albert Barranco

El antes y el después de Barranco. Mediaset

A pesar de las ganas que tenía de llegar a la final, Barranco (25) se ha quedado a las puertas de la misma al convertirse este jueves en el duodécimo expulsado del concurso. Su cambio físico ha sido más que evidente, tal y como se pudo comprobar cuando lució durante unos días un taparrabos. Esa prenda dejó a la vista la mayor parte de su nuevo cuerpo tras perder 10.9 kilos.

11. Antonio Pavón

El antes y el después de Antonio Pavón. Mediaset

El torero Antonio Pavón (38) ha sido el único concursante de Supervivientes 2020 que ha dejado el concurso sin ser expulsado por el público. Pero no se trató de una retirada voluntaria, sino de un abandono forzoso por causas médicas. Por ello, ya ha sido invitado a la edición del año que viene para competir de nuevo y tratar de superar su marca de 10 kilos y medio perdidos.

12. Ana María Aldón

El antes y el después de Ana María. Mediaset

La transformación mental y física de Ana María Aldón en Supervivientes es innegable. La mujer de José Ortega Cano (66) ha vivido una "segunda juventud" durante su estancia en Honduras, ha mostrado su faceta más divertida y espontánea y hasta se ha rapado la cabeza para poder comer. Todo eso, unido a los 9,6 kilos que se ha quitado, han hecho de ella una mujer totalmente nueva que, además, es candidata a la victoria.

13. Elena Rodríguez

El antes y el después de Elena. Mediaset

La madre de Adara ha pasado de ser la mejor defensora de su hija a convertirse en personaje por sí mismo. Su estancia en Honduras la ha ayudado a librarse de los recuerdos más amargos de su pasado al compartirlos con la audiencia. Además de eso, Elena (47) también se ha dejado en la isla 7,9 kilos.

14. Alejandro Reyes

El antes y el después de Alejandro. Mediaset

A pesar de que fue el segundo expulsado de la edición, el hijo de Ivonne Reyes (52) perdió seis kilos en su breve paso por los Cayos Cochinos. Un cambio físico que se podía apreciar en sus rasgos dos semanas después del salto del helicóptero.

15. Fani Carbajo

El antes y el después de Fani. Mediaset

La exconcursante de La isla de las tentaciones llegó a Supervivientes dispuesta a labrarse una nueva imagen televisiva. Nominada en varias ocasiones por sus compañeros y salvada por la audiencia, parecía ser una de las rivales más fuertes, pero finalmente se convirtió en la sexta expulsada. La nueva estrella de los reality shows salía de la isla con seis kilos menos que cuando entró.

16. Vicky Larraz

El antes y el después de Vicky Larraz. Mediaset

La exvocalista de Olé Olé se convertía en la tercera expulsada del concurso con mucho dolor, pues había expresado en todo momento sus ganas de vivir la aventura hasta el final. Su corta estancia en la isla le ha hecho ocupar uno de los últimos puestos de este ranking, pues ha perdido 5,6 kilos.

17. Beatriz Retamal

El antes y el después de Bea. Mediaset

La ganadora de Gran Hermano 17 no pudo repetir su hazaña en el reality de supervivencia, pues fue la primera expulsada de la edición. La valenciana cierra esta lista con sus 3,8 kilos perdidos.

