El antes y el después de José Antonio Avilés: 23 kilos menos y una lección de vida

José Antonio Avilés (23 años) ha sido uno de los concursantes más polémicos de Supervivientes 2020. Sus constantes disputas en la isla y las distintas noticias sobre él que se comentaban en España le han convertido en foco de atención constante hasta el momento de su expulsión.

Ese protagonismo, en la mayoría de ocasiones provocado por aspectos no muy positivos, podría pasar factura a su carrera profesional, pero el concurso también ha dejado otro tipo de secuelas mucho más evidentes en el andaluz: su cambio físico.

Y que Avilés ha perdido 23 kilos a lo largo de su estancia en Honduras, tal y como él mismo comprobaba sorprendido: "Me he quedado bien. Lo he conseguido, había venido a aprender a convivir, a ser un buen superviviente, pero una de las cosas también era perder peso", comentaba a Jordi González (57) este domingo.

Avilés descubría en directo su nuevo aspecto. Mediaset

El colaborador de Viva la vida confesaba que antes de entrar en el reality pesaba 102 kilos, con un evidente sobrepeso del que se ha librado gracias al programa. Además, Avilés desvelaba con tono serio que, durante el examen médico previo al viaje a Honduras, descubrió un problema de salud del que no ha querido dar detalles, pero que le ha hecho aprender una importante lección: "Alimentarse de manera sana es muy importante", afirmaba.

De esta manera, José Antonio asciende a lo más alto del ránking de concursantes de esta edición que más peso han perdido durante su aventura, además de ser uno de los participantes que más han adelgazado en la historia del reality show de superviviencia.

Cambios radicales

Nyno Vargas ha perdido 18,5 kilos. Mediaset

Avilés no ha sido el único concursante de Supervivientes 2020 cuya pérdida de peso ha batido récords. Una semana antes que él, Nyno Vargas (26) se quedaba boquiabierto ante el espejo que ya adelantaba su hito: el cantante ha perdido 18,5 kilos durante su estancia en los Cayos Cochinos.

Jaime Ferre (25) ha sido otro de los supervivientes que ha salido con mucho menos peso del que llegó a la isla, perdiendo 12 kilos y medio a lo largo de las siete semanas que ha estado en el concurso.

Ferre ha perdido 12,5 kilos. Mediaset

Por último, otra transformación sorprendente fue la de Alejandro Reyes (20), que en apenas tres semanas en Honduras se liberó de seis kilos y medio, con un resultado visual más que evidente teniendo en cuenta la complexión ya de por sí delgada del joven.

