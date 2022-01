Jorge Pérez y su mujer, con la agenda repleta para el 2022: sus proyectos más inmediatos

Hace ya más de un año y medio que Jorge Pérez (38 años) se alzó con la victoria de Supervivientes 2020, pero su carrera televisiva no se ha frenado desde entonces gracias a que logró el cariño de la audiencia durante su estancia en Honduras. El ex guardia civil, que alcanzó la fama tras viralizarse una fotografía suya con el uniforme de la Benemérita, se hizo con una silla en el programa Ya es mediodía de Sonsoles Ónega (44) donde trabaja como colaborador. Pero su trayectoria fuera de los cuerpos de seguridad del Estado no termina ahí, pues este año afronta uno de sus retos más especiales -al igual que su esposa.

Además de su puesto en Telecinco, Jorge también ha sabido hacerse un hueco en el mundo de las redes sociales. Posee más de un cuarto de millón de seguidores que le permite dar visibilidad a sus estilismos y sus trabajos esporádicos como modelo, pero hace muy poco tomó una decisión profesional relacionada con las redes. Fue el pasado 5 de diciembre cuando el ex guardia civil dio a conocer su nuevo proyecto: Restoring Body by Jorge Pérez. Es una propuesta virtual a través de Instagram para llevar una vida saludable, combinando deporte y alimentación adecuada junto a una actitud positiva, con la que el cántabro hace hincapié en el mítico lema Mens sana in corpore sano. Mediante vídeos que comparte en esta red social, Jorge aconseja a sus seguidores buenas prácticas de comidas y entrenamientos y detalla con claridad cómo estos afectan a nuestro sistema inmunológico.

Este proyecto era un sueño que llevaba en la mente de Pérez desde hace años y al fin ha cumplido. En este mes y medio desde su lanzamiento ha logrado 28.000 seguidores que agradecen los sabios consejos del exsuperviviente. Pero sin duda, este proyecto ha conseguido un sólido apoyo gracias a que la marca Life Pro, una empresa de suplementos y alimentos basados en la evidencia científica actual, ha confiado en las aptitudes de Jorge. El cántabro ha logrado un vínculo con la marca, como uno de sus embajadores y proporciona un código de descuento para sus seguidores más fieles.

Jorge Pérez comparte publicaciones muy detalladas, documentadas y visuales para que sus followers consigan "su mejor versión" siguiendo sus pautas de vida saludable. Por lo que todos estos posts llevan un trabajo detrás que el ex guardia civil lleva a cabo en el tiempo que tiene libre entre sus colaboraciones en televisión y su trabajo como docente de las pruebas físicas en Academia Prefortia.

Mientras la agenda laboral de Jorge es imparable, la de su mujer, Alicia Peña Humada no se queda atrás. La joven es coach motivacional y experta en sacar el potencial interior de la gente y ayudarles a verlo y a quererse a sí mismos. De ahí que no solo ofrezca charlas sino que también sea escritora de libros de autoayuda. De hecho, ya ha publicado tres obras basadas en el mismo lema vital: Tú eres tu súper poder, Domino mi poder, y La victoria del superhéroe.

La mentora manda un mensaje claro a sus seguidores y todo el que busque ayuda: "Reconecta con tu poder interior", escribe en su biografía de las redes sociales, donde también acaba de anunciar que se han abierto las plazas para su mentoría Tu Súper Poder.

"Recuerda que tu felicidad no va de lo material, de si tienes unos zapatos nuevos o una casa más grande... Tu felicidad está unida a tu compromiso de vivir la vida que te mereces y de lograr todos tus sueños. ¿Quieres dar el paso al siguiente nivel?", redacta en una de sus recientes publicaciones para atraer a su audiencia a que tomen las riendas de su felicidad y descubran cómo hacerlo en sus conferencias.

Este 2022, que se presenta como el año de la esperanza y del principio del fin de la pandemia tras casi dos años, Alicia podrá volver a estar en contacto directo con todas aquellas personas que buscan ayuda y pronto podrá hacerlo además con un mayor número de asistentes. La presencialidad de sus conferencias es lo que más hace disfrutar a la esposa de Jorge, porque además de darles las herramientas teóricas, las lleva a la práctica con sesiones de bailes, diversión y unión. Además, recorre España para llevar su sabiduría y su ayuda a todos los rincones que lo necesiten.

Jorge y Alicia forman una de las parejas más sólidas y queridas del panorama televisivo español y su éxito no es más que fruto de su trabajo y de su personalidad natural. Solo de esta forma han logrado que sus agendas estén tan repletas como lo están con el año recién comenzado.

