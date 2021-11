Ana Rosa Quintana, sobre su cáncer de mama: "Sé que voy a curarme"

Momentos difíciles para Ana Rosa Quintana (65 años). La mañana de este martes 2 de noviembre, la presentadora ha anunciado en su espacio televisivo, El programa de Ana Rosa, que padece cáncer de mama. Lo ha hecho al inicio del magazine, a través de un breve discurso que ella misma ha leído y que ha conmovido a sus compañeros y a la audiencia.

"Hoy voy a hablar de mí. Normalmente, no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera en pandemia, pero estoy tan agradecida a todos los que me habéis traído aquí durante estos 17 años que tengo que compartir con vosotros lo más duro que me ha pasado en la vida", ha comenzado diciendo. "Hoy me quiero despedir por una temporada que espero no sea muy larga. Me han encontrado un carcinoma en una mama", ha continuado la periodista, desvelando que se apartará de su espacio en Telecinco durante un tiempo.

A pesar de vivir uno de sus momentos más duros y tener que someterse a un "tratamiento complicado", Ana Rosa Quintana ha asegurado que encuentra serena y esperanzada. "Aunque está localizado necesito dedicarme a mí, pero sé que voy a curarme", ha expresado la periodista, quien ha vestido de blanco, su color de la 'suerte' y con el que cada septiembre comienza la temporada de su espacio en Mediaset. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz", ha añadido.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

Aunque se mantendrá alejada de la pequeña pantalla, Ana Rosa ha asegurado que seguirá llevando a cabo algunas labores. "Por una vez en la vida me dedicaré a mí y a mi familia. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora. Esto es solo un bache en la vida. Nos vemos pronto", ha asegurado la periodista, emocionada, pero llena de esperanza.

Una vez concluido su discurso, la presentadora se ha abrazado a su compañero Joaquín Prat (46), muy conmovido. Patricia Pardo (38), quien no ha podido contener las lágrimas, ha sido quien ha continuado con el programa. Durante la ausencia de Ana Rosa, será ella quien se encargue de la conducción.

La presentadora, además, ha contado con el apoyo de la audiencia que ha seguido su trabajo en los últimos años. A lo largo de la mañana, la televisiva ha recibido cientos de mensajes de cariño en las redes sociales por parte de reconocidos rostros de nuestro país y de personas anónimas que han sido testigos de su trayectoria. Una de las que se ha pronunciado públicamente ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (43), quien ha escrito en su cuenta de Twitter: "Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte".

Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 2, 2021

No es la primera vez que la periodista padece cáncer. Hace apenas dos semanas, Ana Rosa Quintana recordaba en pantalla la enfermedad que sufrió hace 11 años y aprovechaba para pedir a todas las mujeres que se hagan revisiones periódicas. Hoy, aunque la historia se repite, la presentadora se mantiene fuerte y lista para afrontar este bache de salud.

