Ana Rosa Quintana ya está vacunada con AstraZeneca: "¿Ya? Si no me he enterado"

A las 11.05 de este viernes, 16 de abril, Ana Rosa Quintana (65 años), llegaba al estadio Wanda Metropolitano para vacunarse contra la Covid-19. La presentadora de Telecinco lucía una bufanda del Atlético de Madrid, equipo que juega en ese estadio de manera habitual y el club de sus amores. Allí ha sido informada de todos los protocolos antes de inocularse, tal y como explicaba un par de horas ates en el plató de su programa, el suero de AstraZeneca. "Yo no tengo ningún miedo, me parece que soy una afortunada por estar en esta edad, entre 60 y 70, que nos podemos vacunar", era el primer mensaje rotundo que ofrecía la comunicadora.

Tal y como otros rostros conocidos han hecho con anterioridad, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad antes de ser vacunada: "Es más fácil que te caiga un rayo a tener un trombo. Vivir tiene riesgo, pero es que esto es necesario. Cada uno que nos vacunamos, salvamos vidas". Unas palabras tras las que accedía a la zona habilitada para que el personal sanitario cumpliera con su cometido.

"¿Ya? Si no me he enterado", exclamaba Ana Rosa, captada por las cámaras de El programa de Ana Rosa mientras se le administraba la primera dosis. "A mí, la que me tocara. Sé que es AstraZeneca por el grupo de edad, pero tampoco lo he preguntado. Todo en la vida tiene contraindicaciones", aseguraba ya vacuna, y dirigiéndose hacia la zona indicada para esperar esos minutos de rigor que, por protocolo, deben guardarse antes de marcharse a casa. Y mostraba a cámara, con orgullo, el certificado de que ya ha empezado su inmunización contra el coronavirus.

.@anarosaq llega al Wanda Metropolitano para recibir la vacuna de AstraZeneca: "No tengo ningún miedo. Me parece que soy una afortunada" #AR16A > https://t.co/ihCqUkHoc6 pic.twitter.com/O5cQWvnDXl — Telecinco (@telecincoes) April 16, 2021

Era ella misma quien, poco después de empezar su programa este mismo viernes, aseguraba lo contenta que estaba porque había llegado el día en el que ponerse la vacuna. "Alguna ventaja tendríamos que tener las personas que tenemos y tantos...", confesaba entre risas junto a su equipo de colaboradores. También advertía que se tendría que ir antes y que, una vez cumplida con esta cita, no iba a volver a trabajar, porque tenía que celebrarlo.

Así lo hacía. Tras entrevistar a Isabel Díaz Ayuso (42), actual presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata al mismo puesto por el PP para las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de mayo, Quintana se despedía hasta el lunes de su audiencia, para reaparecer en el lugar de la vacunación al lado de un reportero. A pesar de ser un acto muy íntimo, ha querido mostrarlo en televisión como parte de la tarea de concienciación que lleva realizando desde hace semanas para que los más reacios a recibir el pinchazo por los efectos secundarios que pudiera acarrear.

Ana Rosa, además, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que están empezando a faltar vacunas. Algo que, como indicaba, queda de manifiesto en el hecho de que las largas colas de los primeros días en las inmediaciones del Wanda Metropolitano, hayan desaparecido.

[Más información: Ana Rosa Quintana anuncia que se vacunará con AstraZeneca en el Wanda Metropolitano]