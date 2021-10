Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias cumplen 43 y ponen fin a su año más convulso: así han cambiado sus vidas

El 17 de octubre de 1978 nacieron en Madrid Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias, dos líderes que, pese a sus marcadas diferencias políticas, estarán unidos para siempre por esta importante fecha. Este domingo, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ex vicepresidente segundo del Gobierno cumplen 43 y ponen fin a sus 365 días más convulsos. Para ambos, su último año ha estado lleno de grandes cambios, tanto en lo personal como en lo profesional.

A sus 42, la líder del Partido Popular logró una mayoría histórica en unas elecciones celebradas el pasado 4 de mayo y convocadas dos meses antes, para evitar una moción de censura. Isabel Díaz Ayuso dobló sus resultados de 2019, superó a las tres izquierdas juntas y obtuvo el mayor número de votos en la trayectoria del PP en las elecciones autonómicas madrileñas.

Pablo Iglesias, por su parte, fue el gran derrotado. Unidas Podemos solo consiguió 10 escaños, con el 7,21% de los votos, y se quedó muy por detrás de sus aliados. Un gran fracaso que a sus 42 lo llevó a abandonar la política. "No contribuyo a sumar", expresó el madrileño tras conocer los resultados electorales. "Creo que no soy una figura política que pueda contribuir a que en los próximos años nuestra fuerza política consolide su peso institucional", añadió en aquel momento, al filo de la medianoche y acompañado por los principales representantes de su partido. Esta, sin embargo, no fue su única iniciativa.

Isabel Díaz Ayuso junto a Luis Martínez Almeida y Pablo Casado tras ganar las elecciones de la Comunidad de Madrid. Gtres

Una semana después de anunciar su salida de la política, Pablo Iglesias tomó una rotunda decisión en lo que a su imagen se refiere. El expolítico se cortó su característica coleta, un recogido que llevaba desde la adolescencia y que se había convertido en su mayor seña de identidad. Hasta ese momento, el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno solo se había atrevido a cambiar su peinado por un moño que, si bien renovaba su estilo no cambiaba su apariencia.

Pero Pablo Iglesias no fue el único que modificó su imagen en sus 42 años. Isabel Díaz Ayuso también renovó su estilo y llegó a revolucionar las redes sociales por una cuestión que va más allá de su labor política. Tras su asistencia a los Premios Platino, celebrados la noche del domingo 3 de octubre, la presidenta de la Comunidad de Madrid generó cientos de comentarios en Twitter por su impresionante transformación física.

Pablo Iglesias se cortó la coleta tras abandonar la política por su fracaso en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Dani Gago

Para aquella celebración, Díaz Ayuso apostó por un favorecedor mono de gasa azul marino con escote asimétrico y efecto capa, firmado por Adolfo Domínguez, con el que no solo derrochó elegancia y se consagró como una de las mejores vestidas de la velada. También dejó constancia del cambio de imagen que ha experimentado en los últimos meses. La líder del Partido Popular ha adelgazado más de 10 kilos gracias a las modificaciones que ha hecho en su alimentación y su constancia con el ejercicio. Para completar su nueva apariencia, recientemente también hizo una ligera modificación en su pelo, una de sus grandes señas de identidad.

Según los expertos consultados por EL ESPAÑOL, Isabel Díaz Ayuso quiso desmarcarse de la melena oscura, apostando por un balayage -técnica que crea un cabello ligeramente aclarado- en tono miel. Se trata de un toque de color sutil que, en opinión de los estilistas, "la hace ver mejor y más jovial".

Isabel Díaz Ayuso en Washington, presumiendo de su nueva melena. Gtres

En cuanto a su vida personal, la presidenta de la Comunidad Madrid también ha tomado rotundas decisiones. A sus 42 puso fin a su relación con Jairo Alonso (43 años) tras cuatro años de romance. La noticia se dio a conocer el pasado 15 de enero, pero según pudo confirmar este periódico, la política y el estilista terminaron su noviazgo meses antes.

Pablo Iglesias, por su parte, lleva una vida más tranquila y familiar. Mientras Irene Montero (33) sigue en la primera línea política, él ejerce de profesor universitario y disfruta mucho más de la paternidad. Tal y como desveló él mismo en una reciente entrevista en el programa La Pizarra, emitido a través de YouTube, su salida de la política le permitió poner fin una intensa etapa que en ocasiones le produjo "estrés, insomnio y malas noches". Ahora, las dificultades de su velada solo están relacionadas con sus tres hijos -Leo (3), Manuel (3) y Aitana (2)- con los que duerme por puro placer. "Imaginar una noche en la que no estoy abrazado a uno de mis hijos se me hace cuesta arriba", confesó el expolítico en la mencionada conversación.

