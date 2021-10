Pablo Iglesias: "Duermo con mis hijos. Una noche sin estar abrazado a ellos se me hace cuesta arriba"

El pasado mes de mayo, tras su fracaso en las elecciones de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias (42 años) anunció su salida de la política. De esta manera, puso fin una intensa etapa que en ocasiones le produjo "estrés, insomnio y malas noches". Así lo ha desvelado él mismo en una sincera entrevista en la que ha dado detalles de sus otras facetas, más allá de la de político.

La conversación que ha dirigido Alfredo Serrano Mancilla en su programa La Pizarra, emitido a través de YouTube, ha comenzado con una curiosa pregunta por parte del asesor político: "¿Eres de los que sueñas o no te acuerdas de nada?" Inmediatamente, Pablo Iglesias ha confesado que "no todos los días", debido a una razón en particular.

El exlíder de Unidas Podemos ha desvelado que él y su pareja, Irene Montero (33), duermen con sus hijos. "Cuando hacen que la noche sea más inquieta y tenga más interrupciones, hacen que te acuerdes los sueños", ha explicado Iglesias, quien es padre de tres, fruto de su relación con la ministra de Igualdad. En julio de 2018 dieron la bienvenida a los mellizos Leo (3) y Manuel (3), y en agosto de 2019 a la pequeña Aitana (2).

Irene Montero y Pablo Iglesias durante la campaña electoral del expolítico. Gtres

"Duermo lo que me dejan dormir mis hijos. Ahora son más mayores y van durmiendo mejor. Pero nosotros dormimos con ellos. Cuando se despiertan, cuando quieren agua o tienen una pesadilla, estás con ellos. Lo normal cuando duermes con niños es que duermes peor. Pero también es muy adictivo. Imaginar una noche en la que no estoy abrazado a uno de mis hijos se me hace cuesta arriba", ha expresado Pablo Iglesias, quien no le da importancia al insomnio si el motivo está relacionado con algunos de sus pequeños. "No dormir porque duermes con uno de tus hijos es una cosa, hasta cierto punto, agradable", ha asegurado.

Los tres hijos de Iglesias y Montero nacieron en plena etapa política de sus dos padres. Él era el líder de Unidas Podemos, y después vicesecretario segundo del Ejecutivo. Mientras que ella fue portavoz de UP en el Congreso y tras la coalición de Gobierno se convirtió ministra de Igualdad, su actual puesto.

Irene Montero sostiene en sus brazos a su hija pequeña, Aitana. Gtres

En un primer momento fue difícil para ambos llevar a cabo de su trabajo y cumplir con su rol de padres. Para Iglesias la situación ha cambiado en los últimos meses, desde que decidió apartarse de la política. A día de hoy, es profesor universitario y disfruta mucho más de la paternidad, un papel que también tiene sus dificultades. Al exlíder de Unidas Podemos, por ejemplo, le desespera recoger los juguetes de sus hijos. En su opinión, "es una tarea muy poco duradera. Es estar recogiendo y, mientras estás recogiendo, los están tirando otra vez".

Mientras Pablo Iglesias lleva una vida más tranquila y familiar, Irene Montero sigue en la primera línea política, función que compagina con su rol de madre y sus labores del hogar. El exvicepresidente ha asegurado que, en su casa, las tareas se reparten de forma equitativa. Al expolítico lo que más le gusta es cocinar.

