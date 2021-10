Qué fue de Miriam Cuesta, la exconcursante de 'GH' que vivió un 'affaire' con Igor estando comprometida

La edición número 14 de Gran Hermano tiene dos nombres propios que la definen y sobresalen por encima de los demás: Lorena Edo y Miriam Cuesta. Esta última está de actualidad, precisamente, por defender a Edo de las duras críticas que en su momento vertió Miguel Frigenti (34 años) sobre ella. Se puede decir que ambas, en su momento, fueron víctimas de los ácidos análisis de Frigenti.

Gran Hermano cambió muy especialmente la vida de Miriam Cuesta. Directamente, la puso del revés. La exconcursante ingresó en el reality prometida y con su vestido de novia escogido y esperándola. No obstante, la vida le tenía otros planes a Cuesta. La peluquera quedó prendada de otro concursante, llamado Igor. Ambos se gustaron y comenzaron un affaire que acabó bajo las sábanas. Algo que zarandeó la vida de Miriam para siempre, y que fue objeto de implacables críticas por parte de Miguel Frigenti.

Miriam junto a su pareja actual en una imagen de sus redes sociales.

Años después, reconoció en Interviú: "Me pusieron el cartel de zorra, de zorrasca, pero realmente yo soy muy pasional y entregada a mi pareja. No me he pasado 65 días haciendo estriptís ni metida en la cama con Igor. He hecho muchas más cosas". Y añadió, dolida y decepcionada con el formato del reality: "Yo era muy fan de GH pero pienso, como otros muchos, que se están cargando la esencia del concurso". En la actualidad, Miriam está enamorada, es madre y regenta su propio negocio. Su vida es completamente diferente a entonces y vive alejada de la televisión por decisión propia. Hoy, Miriam es feliz y ha conseguido formar una familia. Eso que siempre soñó. Tras su romance con el vasco en Gran Hermano 14, y su posterior y mediática ruptura con su prometido, Cuesta estuvo en relaciones un par de años con Juan Manuel, un jugador de golf del que estaba muy enamorada.

Aquella historia de amor, tan radiada a través de las redes sociales, se truncó de mala manera, y en la actualidad no existe rastro alguno de su historia. Ni ellos se siguen en las redes. Pero a pesar de sus fracasos amorosos, la vida sonrió a Miriam una vez más en el terreno sentimental y, desde hace algún tiempo, Cuesta comparte vida junto a un hombre con el que ha encontrado la estabilidad que tanto buscaba.

El hombre que hace feliz a Miriam Cuesta se llama David Pérez Parrado, tiene 36 años y Cuesta lo define como un ser "educado, cariñoso, respetuoso, familiar y trabajador". Tal y como solía hacer con sus relaciones sentimentales pasadas, en sus redes sociales la exconcursante no deja de postear y compartir imágenes junto a él y, de lo único que se arrepiente es de "no haberle conocido antes". Su historia de amor se consolidaba aún más hace cuatro meses, con el nacimiento de su primer hijo en común, Iker. Un magnífico broche a su insondable amor.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Miriam Cuesta Haro (@i_am_miriam_cuesta_)

"Familia. Lo que siempre quise tener desde los 18 años. Me siento radiante tanto físicamente como emocionalmente, y siento ser pesada pero qué gran apoyo tengo detrás de mí. Mi precioso Iker, no puedes ser más bueno. Bendita mi suerte", escribía hace tan solo unas semanas junto a una publicación en la que se puede ver a Miriam junto a David y el pequeño de la casa. En otro orden de cosas, Cuesta vive alejada de la televisión. Lleva más de una década regentando su propio negocio.

I Am Miriam Cuesta Estilistas es la peluquería que Cuesta posee en la conocida playa de San Juan, en Alicante. Un negocio con el que triunfa tras dar un giro completo a su antiguo Miriam Cuesta Peluquería, y en el que se ha especializado en coloración capilar. En sus redes sociales no duda en publicar algunos de sus trabajos favoritos, donde cada día recibe el aplauso de buena parte de sus seguidores y de su clientela.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Miriam Cuesta Haro (@i_am_miriam_cuesta_)

Durante un tiempo, Miriam también probó suerte en el mundo digital, donde trató de triunfar como youtuber. Su canal también estaba orientado al mundo de la belleza y en él la estilista compartía algunos de sus mejores secretos como peluquera. Después de unos meses como 'vloguera', Miriam abandonó esta aventura. Hace unos días, Miriam Cuesta ha vuelto a la actualidad a raíz de la polémica de Lorena Edo con Frigenti.

Tras la denuncia de Lorena Edo contra Miguel por lo que dijo de ella durante su participación en Gran Hermano, dos exconsursantes más, Miriam y Desiré, de GH 14, también han sacado a la luz que ellas sufrieron las burlas y ataques del colaborador y actual concursante de Secret Story. Miriam Cuesta aseguró en Viva la vida que recibió duras críticas, mofas y ataques por parte de Miguel Frigenti y su madre: "Me llamaba dientes de caballo y como me iba a casar y dentro me hice un romance con un chico me llamaba puta y zorra. Él se defiende del bullying, pero a mí me dio hasta en el carnet de identidad y hacía montajes de mi cara con la cara de un caballo".

[Más información: Qué fue de Liberto López de la Franca, el concursante de 'Acorralados' que pidió cárcel para Kiko Hernández]

Sigue los temas que te interesan