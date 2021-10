Qué fue de Nuria 'Fresita', la ganadora de 'Gran Hermano 5' que ha cambiado la tele por la radio

En 2003 Gran Hermano ya se había convertido en uno de los formatos estrella de Telecinco. Tras el éxito de las primeras ediciones en el mes de septiembre de ese año, la casa de Guadalix abría sus puertas para recibir a nuevos inquilinos entre los que se encontraba Nuria Yáñez (46 años), más conocida como Fresita.

Su carácter infantil y su forma algo naíf de afrontar los problemas hicieron de ella un personaje irremplazable en la vigilada casa. Y es que la catalana protagonizó el que se puede considerar uno de los primeros vídeos virales de la historia de la televisión, cuando las redes sociales todavía ni siquiera existían.

Se trata de un episodio que ya está archivado para siempre la memoria de los seguidores del formato, y es que la de Salou quedó entretallada entre la puerta del establo y la pared. Una vaca que pretendía entrar a la estancia en ese momento le impedía salir a ella y eso desató su llanto. Tampoco pudo contener las lágrimas tras las críticas a Salou -su ciudad natal- por parte de algunos de sus compañeros. Estos son solo dos de los momentos que quedaron para la historia de la televisión protagonizados por ella.

Todos estos sucesos consiguieron que Fresita se colara en el corazón de los espectadores y tras meterse en la final, se alzó con el maletín que contenía el codiciado premio. Tras esto, la de Salou disfrutó de una de sus grandes pasiones: la televisión. Gracias a la fama que le concedió el formato, comenzó una etapa en la que pudo visitar los platós de los grandes programas de la cadena de Fuencarral, hasta que poco a poco la fama se fue disipando.

Sin embargo, todavía consiguió permanecer unos años más en la pequeña pantalla. Y es que Nuria se siente muy agradecida a Canal Catalá, la cadena que entre 2005 y 2012 le permitió seguir ocupando su lugar en este medio que tanto le gusta. Allí estuvo al frente al frente de un call-TV. "Me quieren mucho", revela la exconcursante al habla con JALEOS. A pesar de que una de sus ilusiones estaba tomando forma, Nuria sabía que la televisión no iba a ser para siempre y por eso decidió apostar por otra de sus pasiones: la moda.

Foto cedida por Nuria, en su boutique.

La ganadora de Gran Hermano 5 fundó su propia boutique donde vendía ropa fabricada en Cataluña. Acostumbrada a una vida intensa, inició este emprendimiento compaginándolo con sus participaciones en la televisión local: "Fue mi sueño. La tuve [la tienda] casi 10 años. Tener que cerrarla fue duro, pero en este país es muy difícil ser autónomo", explica a este periódico. Y es que la exconcursante se tuvo que despedir de este negocio en la primavera de 2016. En este momento, se incorporó a una multinacional de moda, donde desarrolla su talento desde entonces. Aunque, tal y como recalca, no pierde la esperanza de reactivar su empresa: "Mi sueño es volver a abrir mi boutique".

A pesar de sus inquietudes en la moda, Nuria no se ha despedido del mundo de la comunicación y actualmente concilia su trabajo en la empresa textil donde tiene "una nómina" con la colaboración en radio Polinyà i Vallés donde crea y dirige su propio programa: Cuéntaselo a Nuria Fresita. Lleva involucrada cuatro años en este proyecto altruista donde, además, comparte tiempo con alguien muy especial, su pareja -de quien prefiere no desvelar su identidad-.

Nuria en el estudio de radio donde realiza el programa.

El magacín es un programa de variedades donde él se encarga de una sección donde se recuerda música de los años 70 y 80: "Lo conocí en Los40. Él me adora y me dice que me merezco mi propio programa de televisión", explica. Y es que a pesar de compartir tantas horas juntos ella afirma que "lleva muy bien" trabajar con su novio: "Estoy muy enamorada", subraya.

Tan buena es la sintonía entre ellos que Nuria y su pareja tenían previsto pasar por la vicaría, unos planes que se vieron alterados por la pandemia. Sin embargo, esta circunstancia no los ha echado abajo: "Nos vamos a casar por la iglesia y en Salou. Me voy a vestir de blanco", afirma convencida Nuria, aunque admite que esperarán a que todo vuelva a su cauce y la crisis sanitaria termine de estar solventada.

En el programa de radio Nuria habla con invitados de la industria de la música y también tiene una sección dedicada a la crónica social, donde entrevista a personajes como Karmele (75) o Conchita Pérez (69), la poligrafista de Telecinco.

Fresita admite estar muy a gusto con su situación actual, sin embargo, no descarta volver a la televisión si le presentaran algún proyecto que le encajara: "Me hubiera gustado ir a Supervivientes, pero no doy el perfil", confiesa a este digital. Y es que la vocación de la catalana por la comunicación viene de lejos: "Yo quería estudiar Periodismo, pero no me dio la nota en Selectividad", revela. A pesar de no haber podido formarse en el campo, hay algo que la ha llevado a conseguir formar parte del medio durante años: "Me siento un poco chica Hermida", desliza.

Por si todos estos proyectos fueran pocos, a ello se añade una colaboración como tertuliana en la televisión local de Esplugues de Llobregat donde afronta diversos temas relacionados con la cocina, los realities y la música. Y este último es un terreno que conoce muy bien pues también se ha atrevido a transitarlo. En 2019 lanzó un tema musical llamado Bandida con el que ha visitado varias localidades de Cataluña.

