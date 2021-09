Qué fue de Víctor Elías, la estrella de 'Los Serrano' que es primo de la Reina Letizia

Era 22 de abril del año 2003 y desde Telecinco se emitía el primer capítulo de la que sería una de esas series que queda para siempre el recuerdo colectivo: Los Serrano. Ocho temporadas y un total de 147 capítulos, distribuidos en cinco años de vida -terminó en julio de 2008 con un decepcionante final onírico de Antonio Resines (67 años)- y todavía, 13 años después de su adiós, sus acérrimos fanáticos piden su regreso.

Un comeback, una secuela, un reencuentro, como el de Friends, como el de Sexo en Nueva York, como el de Punky Brewster, como el de esas grandes series que marcaron a toda una generación. Entre el elenco de excelentes actores se encontraba Víctor Elías (30), el pequeño e inolvidable Guille en la serie, hijo de Diego Serrano (Antonio Resines) y hermano de Marcos (Fran Perea) en la ficción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐕í𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐥í𝐚𝐬 🎧🎼🎹 (@lalias3)

Pero ¿qué fue de Víctor Elías, esta joven promesa de la música que además es primo de la reina Letizia (48)? En este tiempo, Víctor ha hecho mucho teatro y poca televisión porque ha centrado todas sus energías en formarse para conseguir ser lo que es, un gran músico. Hasta la fecha, ha trabajado con grandes figuras de la música como Pablo López (37), Dani Fernández (29), Álvaro de Luna (27) o el grupo Taburete.

En 2016, participó en el capítulo 1x05 de Paquita Salas de los directores Javier Calvo (30) y Javier Ambrossi (37), haciendo de Víctor, un pizzero que terminaba tocando el piano -lo tocaba él de verdad- y acababa cantando y bailando con Paquita, la hilarante representante de actores y actrices a la que en esos momentos no termina de irle bien del todo.

Vinculado desde muy pequeño al mundo del teatro, en 2019, tras su gran conexión laboral con Los Javis, Elías empieza una gira por toda España con la obra La llamada con artistas como Angy Fernández (30), Lucía Gil (23), Nerea Rodríguez (22), Ruth Lorenzo (38) o Raoul Vázquez (24), entre otros.

Pero esta pasión por el arte, la interpretación y la música le viene de manera congénita. Víctor Elías es hijo del malogrado músico y arpista Liberto 'Tito' Villagrasa Muñoz, fallecido en 2007, y su madre es la actriz Amelia Álvarez del Valle, a la que cariñosamente todo el mundo llama.

Como curiosidad, la madre de Víctor es hija de María Flora Álvarez del Valle, una de las hermanas de Menchu Álvarez del Valle, abuela paterna de la reina Letizia, recientemente fallecida a los 93 años. Por lo tanto, Víctor Elias y la reina de España comparten sangre y árbol genealógico como los primos segundos que son.

Y a pesar de que él es sumamente discreto en ese sentido, su madre sí que ha desvelado en alguna ocasión que la reina Letizia tiene un cariño especial por Víctor, al que conoce desde que era un niño. Y que, además, el joven actor ha visitado el palacio de La Zarzuela al menos una ocasión. Además, el músico reconoce que presumía de prima cuando era periodista y presentadora del Telediario, aunque ahora se ha perdido el contacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐕í𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐥í𝐚𝐬 🎧🎼🎹 (@lalias3)

"Fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era la periodista de Televisión Española, que parece que es una cosa que se ha olvidado, que es la gran periodista que era. Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga. Es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva. Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes, teníamos un poco más de contacto y hace tiempo ya que no.", declaró para la revista ¡HOLA!.

Víctor Elías promociona todos sus trabajos musicales y de interpretación a través de sus redes sociales, donde se le puede ver con un aspecto muy cambiado, maduro y un estilo personal muy marcado donde reinan los tatuajes por todo su cuerpo: desde el cuello hasta las piernas. Tan sólo en Instagram, el recordado Guille de Los Serrano ya supera la barrera de los 208.000 seguidores.

[Más información: Qué fue de Pepe 'El Marismeño', el ex de Carmina que ayudó a José Fernando con sus adicciones]

Sigue los temas que te interesan