El Instagram secreto de Rose Hanbury, supuesta examante de Guillermo: sus guiños a la Familia Real

En abril de 2019, un cisma sin precedentes golpeó con fuerza en el sólido núcleo del perfecto matrimonio compuesto por el príncipe Guillermo de Inglaterra (39 años) y su esposa, Kate Middleton (39). Los llamados a ser reyes del Reino Unido se vieron envueltos en una polémica que nada tenía que ver con el ámbito institucional, sino con su vida personal.

Según publicó In Touch y Daily Beast, el duque de Cambridge habría mantenido una relación extramatrimonial con Rose Hanbury (35), exmodelo y examiga de la duquesa y de la familia. Estos presuntos encuentros tuvieron lugar, supuestamente, durante el tiempo en que Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo, Louis Arthur Charles (3).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Houghton Hall and Gardens (@houghton_hall)

La noticia de la infidelidad de Guillermo de Inglaterra no solo fue tratada por medios de comunicación considerados amarillistas, sino que periodistas de renombre como Nicole Cliffe, de The Guardian, o Giles Coren de The Times, llegaron a confirmar a través de sus redes sociales los supuestos encuentros furtivos entre el primogénito del príncipe Carlos (72) y Rose Hanbury, esposa de David Cholmondeley (61), el séptimo marqués de Cholmondeley.

Muy al estilo de las casas reales, jamás nadie envió un comunicado desmintiendo esas informaciones -en caso de ser ciertas-. Hubo incluso imágenes de Guillermo con Rose en una actitud susceptible de análisis. Sin embargo, y a la royal, en aquellos difíciles meses, el duque de Cambridge se mostró públicamente más cariñoso de la cuenta con su esposa e incluso arrojó dulces palabras sobre ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Houghton Hall and Gardens (@houghton_hall)

En estos dos convulsos años, el perfil de Rose Hanbury ha sido bajo. Antes solía acudir a actos benéficos organizados por sus amigos, Guillermo y Kate, o a grandes cenas de gala en el palacio de Buckingham. En una de ellas, incluso, compartió mesa con los reyes de España, Felipe VI (53) y Letizia (48), en el verano de 2017, cuando los soberanos patrios acudieron en viaje de Estado a Londres y aceptaron un banquete en su honor dispuesto por la reina Isabel II (95). Más allá de la pompa y el boato propio de los eventos reales, Rose Hanbury está muy centrada en su trabajo y también en sus redes sociales.

Ahora JALEOS ha descubierto que la que marquesa de Cholmondeley maneja su propio perfil de la red social de fotos instantáneas, donde exhibe, sobre todo los impresionantes jardines de su casa, Palladian Houghton Hall, situada justo al norte de Houghton en Norfolk. También da salida a momentos junto a su marido, David Cholmondeley, sobre quien se llegó a publicar se había divorciado, y junto a a sus tres hijos: Alexander (11) y Oliver (11), que son gemelos, y Lady Iris Marina Aline Cholmondeley (5).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Houghton Hall and Gardens (@houghton_hall)

También hay una ingente colección de esculturas contemporáneas de su familia que Hanbury tiene expuestas por toda su casa y las enseña a sus seguidores, que, por el momento son algo más de 49.000. La estética del perfil es agradable, en el feed prenominan los colores verdes naturales, abundancia las flores y hay algún que otro guiño a la Familia Real británica, a la que está unida más allá de la amistad que mantenía con los duques de Cambridge.

Su abuela paterna, Lady Rose Lambert fue dama de honor en la boda de la reina Isabel II con el príncipe Felipe de Edimburgo en 1947. Rose Hanbury comparte fotografías de la reina Isabel II, en momentos duros, como en el primer gran confinamiento por la pandemia de coronavirus o de su difunto esposo. Sobre el duque de Edimburgo ha llegado a decir que es "un hombre extraordinario que hizo muchísimo por su país" y que tras su muerte "será extrañado".

[Más información: Rose Hanbury, supuesta amante del príncipe Guillermo, se separa de su marido]

Sigue los temas que te interesan